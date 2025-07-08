天熱吃很少卻變胖？醫揭「3大關鍵原因」

▲夏天吃得少，仍變胖的原因是什麼？（示意圖／unsplash）

文／常春月刊

炎炎夏日，哪裡涼快去哪裡！不少「水樂園」成為出遊首選，但想到要穿上泳衣是否讓你對身材感到焦慮？減重專科暨家醫科醫師許芷瑜提醒，雖然夏天經常讓人食慾不振，但有調查顯示，夏天發胖人數卻是變瘦人數的3倍。診間就曾經遇過一位女大學生，暑假才過一半就胖了5公斤，肚子上多出的「游泳圈」讓她不好意思在同學面前穿上準備已久的比基尼。

消暑亂吃胖5公斤 剖析關鍵原因

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許芷瑜表示，這名19歲的女大學生到診間時，對於自己一個月內發胖5公斤感到相當困惑，擔心健康出了問題。然而，抽血檢查結果顯示一切正常，直到詢問她的飲食習慣，才找出問題所在。

原來天氣炎熱、胃口差，女大生將每日三餐減為兩餐，以超商涼麵或輕食當主食；非但如此，為了消暑每天都會來杯手搖飲或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋。許芷瑜無奈地說：「這樣的飲食習慣，不胖也難。」

211餐盤比例配餐 找回好體態

許芷瑜解釋，患者看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上冰品甜點屬高油脂、高糖份食物，才會使體重迅速增加。幸好患者沒有其他健康問題，透過211餐盤比例配餐、戒掉含糖飲品搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態比之前更好！

夏天比冬天更容易變胖？ 夏日肥胖的3大原因

1、夏天體溫調節耗能較少：溫度寒冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多的能量以維持體溫；夏季炎熱反而減少生理調節體溫的耗能。

2、每日活動量減少：為了避暑，夏天減外出頻率，活動量減少、久坐時間增加。

3、高熱量與營養素缺乏：食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏。夏季甜品熱量高，更是減肥大地雷。

醋酸改善身體代謝 但不能取代水

夏天不想發胖，但又想喝飲料怎麼辦？許芷瑜分享她的夏日消暑好物－「無糖果醋」。醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。不過，無論無糖果醋怎麼幫助燃脂，都還是不能取代水；另外，腸胃較弱的民眾也要控制攝取量，且最好在飯後飲用，以免造成不適。

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