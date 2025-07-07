淹水恐陷「4大感染風險」　羅一鈞：去年類鼻疽奪24命

▲丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染「登革熱、類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病」等風險。疾管署表示，颱風過後一個月內都是類鼻疽的危險期，去年全年累計本土類鼻疽119例，其中24例死亡，均創歷年紀錄，並以高雄市、台南市、台中市最多。

疾管署副署長羅一鈞表示，風災後一周為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，民眾要主動落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉並徹底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

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去年強颱凱米襲台後1個月共計69例類鼻疽案例確診，其中13例死亡，去年全年累計本土類鼻疽119例，其中24例死亡，均創歷年紀錄，並以高雄市、台南市、台中市最多。

羅一鈞提醒，如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」，包括屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

另外，清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風。羅一鈞表示，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染類鼻疽、鉤端螺旋體、破傷風等傳染病。

而風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭，廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。