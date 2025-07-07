ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

淹水恐陷「4大感染風險」　羅一鈞：去年類鼻疽奪24命

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染「登革熱、類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病」等風險。疾管署表示，颱風過後一個月內都是類鼻疽的危險期，去年全年累計本土類鼻疽119例，其中24例死亡，均創歷年紀錄，並以高雄市、台南市、台中市最多。

疾管署副署長羅一鈞表示，風災後一周為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，民眾要主動落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉並徹底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年強颱凱米襲台後1個月共計69例類鼻疽案例確診，其中13例死亡，去年全年累計本土類鼻疽119例，其中24例死亡，均創歷年紀錄，並以高雄市、台南市、台中市最多。

羅一鈞提醒，如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」，包括屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

另外，清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風。羅一鈞表示，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染類鼻疽、鉤端螺旋體、破傷風等傳染病。

而風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭，廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

關鍵字： 丹娜絲 颱風 類鼻疽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

醫界3典範形塑風格　黃瑞仁以「僕人式領導」打造幸福團隊

工作暑假兩頭燒、爸媽比小孩還忙！美式賣場熱銷神隊友「克補B群」一錠搞定全場景

年輕女也會得子宮內膜癌　注意「初經或停經前後」異常出血

女神安心亞火力全開秀！大學眼科攜手德國蔡司見證1200萬眼「無框人生」

淹水恐陷「4大感染風險」　羅一鈞：去年類鼻疽奪24命

《寶可夢》配音員劇烈頭痛昏迷　竟是「顱內動脈瘤破裂」

「狼醫查詢平台」還沒成果　邱泰源：與司法院討論中

女性看A片「動機決定性福感」　研究：一起看可能更冷感

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！從肺部一路爬到皮膚

讀者迴響

回到最上面