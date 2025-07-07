《寶可夢》配音員劇烈頭痛昏迷　竟是「顱內動脈瘤破裂」

▲顱內動脈瘤破裂會出現劇烈頭痛。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

知名配音員李小姐從事配音工作超過20年，曾為《寶可夢》（舊譯《神奇寶貝》）小智、《真珠美人魚》等多部動畫角色配音，長期日夜顛倒、高工時的工作型態，使她身體處高度壓力與過勞狀態。某日她突然劇烈頭痛後陷入昏迷，就醫發現是「顱內動脈瘤破裂」，在醫療團隊全力搶救下，接受3次腦部手術及長達半年的復健治療，最終順利康復重返職場。

萬芳醫院神經外科醫師魏立表示，李小姐到院時已呈深度昏迷，團隊在短時間內完成診斷與手術評估，決定執行顯微手術夾閉術，並結合即時腦血管影像診斷（DSA）、顯微神經手術與加護醫療資源，成功將動脈瘤夾除，同時清除腦內血塊，降低後續血管痙攣與腦損傷風險。

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顱內動脈瘤破裂往往在毫無預警的情況下發生，常見症狀包括突發性劇烈頭痛、噁心嘔吐、意識混亂，甚至可能立即昏迷，應立即就醫爭取黃金治療時間。魏立說，李小姐雖無家族病史，但多年來作息極不規律、處於高壓及缺乏定期檢查，皆可能是導致動脈瘤破裂的關鍵誘因。

魏立建議，40歲以上民眾，特別是有高血壓、高血脂、抽菸習慣或家族病史者，應定期安排腦血管健康檢查，透過磁振造影血管攝影（MRA）或腦部電腦斷層血管攝影（CTA），及早發現未破裂動脈瘤，再依據動脈瘤大小、位置與形態進一步評估最適合的治療方式。