「孕期出血」常見2類體質　醫：血熱型別過度進補

▲醫師提醒，若發現出血量持續增加或同時伴隨腹痛，一定要盡快就醫。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「孕期出血」總是讓人多孕媽咪相當緊張，中醫師指出，大約有2～4成的孕婦都可能發生過孕期出血情況，造成出血的原因眾多，以中醫觀點來看，引發原因可能是「氣血虛弱型」或是「血熱型」，若發現出血量持續增加或同時伴隨腹痛，一定要前往醫療院所做進一步檢查。

中醫師賴睿昕指出，中醫將孕期裡的出血稱為「胎漏」、「妊娠下血」或「胎動不安」，而工作較為勞累或是食慾不佳的孕婦，常見「氣血虛弱」導致出血，這類型通常出血量不多，多呈淡粉紅色，但面色通常蒼白無血色，甚至會伴隨腰痠或腹部下墜的感覺，這類型需要立即滋補氣血和多休息，也要停止搬重物或是四處奔波，以免演變成流產。

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而「血熱」則多出現在原本就是「熱性體質」的女性，賴睿昕說，這類人平常容易口乾舌燥、冒痘，懷孕後若又常吃燒烤辣炸類食物或心理壓力過大，都會導致氣鬱化火、化熱，這類型的出血量可能會比氣血虛弱型多，顏色也會較為鮮紅，因此血熱型的孕婦千萬不能過度進補溫熱之品，以免火上加油，使胎動更不安。

在中醫治療上，氣血虛弱型的出血多採用聖愈湯去補益氣血，並會酌加菟絲子、桑寄生等固胎藥物，如果出血伴隨明顯下墜感的話，則會建議孕婦臥床並利用「臍療」的方式來幫助固胎。而血熱型出血，臨床會以保陰煎去清熱涼血，加減旱蓮草、仙鶴草等涼血止血藥物去做治療，若是熱象明顯，可利用黃芩和白朮煮水飲用。

賴睿昕提醒，若是前期出血，最需要小心是「子宮外孕」，代表受精卵沒有著床在子宮，可能著床在輸卵管，導致大量出血且伴劇烈腹痛，必須緊急送醫切除或是施打藥物使胚胎萎縮，另懷孕期間最重要的是保持平穩情緒和不要過度勞累，若發現出血量持續增加或伴隨腹痛，別只臥床休息，一定要前往醫療院所做進一步檢查。