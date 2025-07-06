準媽媽產檢無症狀！1篩檢揪出「產科殺手」每年害50萬名胎兒死亡

▲「子癇前症」是母嬰殺手。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名懷孕21週的準媽媽，在高層次超音波檢查中被發現胎兒體重小兩週，雖未出現其他症狀，卻在中期「子癇前症」篩檢中驗出，胎盤功能異常程度超標7倍，屬於高風險族群，所幸經監測與用藥，一路安胎到29週，寶寶順利出生。醫師指出，子癇前症全球每年造成超過7萬名孕婦死亡、胎兒死亡更逾50萬例，導致早產約260萬例。

北榮婦女醫學部產科主任葉長青醫師表示，子癇前症病程變化迅速，常見於懷孕20週後，若未及時發現與妥善處置，恐引發顱內出血、胎盤早期剝離，甚至子宮內胎兒死亡。

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在篩檢上，葉長青指出，根據英國的全國性子癇前症病例分析顯示，發生癲癇發作時，孕婦事前並無高血壓或蛋白尿紀錄者高達38%，因此英國胎兒醫學基金會（FMF）建議，22週、36週都應該重新評估子癇前症風險，若22週為中/高風險者，應於32週再次評估，36週評估則有助決定分娩時機。

而德國自2019年起即針對中晚期子癇前症檢測建立制度，由政府醫療保險（SHI）補助孕婦在24週後受檢，最多可免費提供3次檢測。德國漢堡-埃彭多夫大學醫學中心Stefan Verlohren教授指出，該檢測已被德、奧地利和瑞士等國婦產科協會建議列為常規臨床參數，幫助診斷、預測子癇前症，並掌握疾病進展。

葉長青說，子癇前症的症狀多變，難以單靠傳統指標，如血壓、蛋白尿掌握風險，至今仍是產科領域中最難應對的高危妊娠挑戰之一，目前中晚期子癇前症篩檢可藉由血液中sFlt-1（可溶性血管內皮生長因子受體1）/PlGF（胎盤生長因子）比值掌握胎盤功能異常程度，檢測時機為懷孕20週後至36週，篩檢結果可協助臨床醫師判斷是否提前用藥、安排生產計畫。