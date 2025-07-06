全台2%人患此病！中風風險高5倍　醫曝心房顫動治療3大重點

▲心臟內科陳威佐醫師分享如何預防心房顫動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「醫師，我感覺心臟蹦蹦跳，還忽快忽慢怎麼辦？」小心，這可能是心房顫動的徵兆，花蓮慈濟醫院參與中華民國心律醫學會聯合41家醫院規劃心律不整衛教活動，在7月5日舉辦「心動列車」心房顫動衛教講座，由心臟內科謝仁哲主任、陳威佐醫師，透過宣導呼籲民眾注重心房顫動。

心房顫動是一種常見的心律不整疾病，目前全台灣約有2%人口被診斷為心房顫動患者，而在80歲以上高齡族群間的發生率更高達近10%之外，陳威佐醫師表示，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且若合併慢性病，風險更高。

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陳威佐醫師指出，心房顫動的治療有三大重點：第一是中風預防，透過抗凝血藥物降低血栓風險。第二是控制慢性病，如高血壓、糖尿病，減少併發症。第三是症狀治療，目標是維持正常心律，避免反覆發作，這時可視病情選擇使用藥物控制，或進一步接受「心導管消融術」來進行節律調整。

心導管消融術分為射頻導管電燒(RFCA)、冷凍低溫消融 (CBA)術式，均可阻斷心房內異常放電路徑。2024年衛生福利部核准通過的脈衝場消融術（PFA），花蓮慈院在2025年引進了國際先進的脈衝場消融術（PFA）。

▲▼心臟內科謝仁哲主任提醒，若是感到心跳忽快忽慢、節律不規則時，儘速到鄰近診所、醫院「做心電圖」，因為心電圖能協助醫師做出正確的判讀。

陳威佐醫師表示，PFA利用極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性電溶異常心肌細胞，不僅不會傷及周邊包含食道、神經及肺靜脈等組織，且一次放電即可完成環形區域消融，不像射頻電燒需逐點操作，因此可以快速、準確的消融目標區域，也可以大幅縮短手術時間，手術時間縮短至1小時左右，減少病人所承受的麻醉時間和術後恢復期，也減少27%復發的風險。

心跳忽快忽慢「碰碰跳」，怎麼辦？謝仁哲主任提醒，若是感到心跳忽快忽慢、節律不規則時，應到鄰近的診所、醫院立即就醫，並盡可能在症狀發作時「抓到心電圖」，因為心電圖能協助醫師做出正確的判讀。

謝仁哲主任說，年紀是心房顫動最大的危險因子，尤其65歲以上民眾應特別留意，若患有高血壓、糖尿病、冠心病、甲狀腺疾病等慢性病，或平時感到心悸、胸悶、頭暈、喘不過氣，更應提高警覺。

▲今年71歲的吳先生（右）分享，這次講座收穫良多，不僅了解其他監測心跳的最新設備，也會提醒親友多留意自身心跳，若有不適或異常，一定要及早就醫檢查。

「如果半夜在家或戶外，來不及做心電圖怎麼辦？」謝仁哲主任建議，這時可考慮使用相關智慧健康監測工具，如經過衛福部食藥署認證通過的蘋果手錶(Apple Watch)、歐姆龍心電血壓計或皮下植入式心律監測記錄儀等，不僅可即時監測心電圖，也能將數據提供給醫師，並安排最適合的心律不整偵測檢查。

現場除了有專業醫師分享心房顫動的預防與治療，也提供心律不整篩檢與諮詢，幫助民眾了解自身心臟健康狀況。今年71歲的吳先生，曾因心房顫動接受過4次手術，包含電燒治療，術後心跳穩定，未再復發，他也特別配戴蘋果手錶，隨時監測心跳變化。

吳先生分享，這次講座收穫良多，不僅了解其他監測心跳的最新設備，也會提醒親友多留意自身心跳，若有不適或異常，一定要及早就醫檢查。

