1香料是「抗癌超級食物」！能預防大腸癌　每天吃阻腫瘤形成

▲辛香料不只香，還能吃出抗氧化以及抗發炎的功效。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／鏡週刊

台灣大腸癌發生率為亞洲第一，40至49歲年齡層的發生率更高居全球第三。英國萊斯特大學（University of Leicester）的最新研究指出，薑黃中的活性成分「薑黃素」有望成為預防大腸癌的利器。研究發現，薑黃素能有效抑制腸道內癌前細胞的生長，進而阻止腫瘤形成。透過實驗，科學家證實薑黃素能與癌細胞擴散所需的關鍵蛋白質結合，使其失去活性，並阻斷癌幹細胞的增殖，而癌幹細胞正是腫瘤生成與復發的關鍵。這項研究成果已發表於《Cancer Letters》期刊，顯示薑黃素能降低癌前細胞的侵略性，削弱其分裂與定殖能力。

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▲英國研究發現薑黃素能抑制腸道內癌前細胞的生長，阻止腫瘤形成。（示意圖，pixabay）

研究人員在小老鼠實驗中觀察到，攝取薑黃素能顯著延緩腫瘤生長並延長壽命。若換算成成人劑量，每天約需攝取1.5至2克的薑黃素才能達到類似效果。然而，實際薑黃粉中的薑黃素含量僅有2%至5%，這表示要達到從薑黃粉中攝取到1.5到2克的薑黃素，每天需要食用高達40到100克的薑黃粉，遠超過日常飲食可攝取的量。因此，目前大多數相關研究普遍採用高濃度的薑黃素營養補充品。

大腸癌已不再是老年人的專利，近年來在英國和美國，20至40多歲的年輕患者數量正呈現穩定上升趨勢，成為醫界關注的焦點。除了高脂肪、低纖維飲食、肥胖和過量攝取加工肉品等已知風險因素外，最新研究還發現，某些大腸桿菌菌株可能與腸癌有關。加州大學聖地牙哥分校的研究指出，年輕大腸癌患者的腸道中存在一種致癌毒素「colibactin」，這種毒素或許在孩童時期就已潛伏，成為日後罹患腸癌的隱患。

儘管薑黃素在人體內預防癌症的具體效果仍需更多驗證，這項研究無疑為大腸癌的預防點燃了新的希望。薑黃素具備多項「理想癌症預防療法」的特質，包括其低毒性和親民的價格。此外，薑黃素的抗發炎及舒緩關節炎疼痛功效也早已獲得證實。專家建議，未來的大腸癌預防策略除了飲食調整、定期健康檢查外，適量補充薑黃素等天然成分，未來或許能成為大腸癌預防策略中的一個重要環節。



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