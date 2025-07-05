「膠原蛋白」能配咖啡、奶茶！營養師解析「7個常見問題」

▲營養師指出，將膠原蛋白加入咖啡、牛奶或奶茶中，要注意溫度不能太熱。（圖／達志示意圖）

文／好食課營養師林世航

膠原蛋白是最流行的美容保健品，許多愛美的民眾紛紛會詢問要膠原蛋白怎麼吃、膠原蛋白什麼時候吃最好！另外，膠原蛋白粉可以配果汁、咖啡、奶茶嗎？還有膠原蛋白可以泡熱的嗎？讓好食課營養師一次解答7種膠原蛋白怎麼吃、什麼時候吃的疑問吧！

解析一⟫膠原蛋白怎麼吃？在空腹、睡前吃最好嗎？

網路有一說，當空腹時胃部比較多胃酸可以幫助膠原蛋白分解，因此建議在空腹吃最好，也有人說睡覺是肌膚修復的時候，所以建議睡前吃最好。

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目前研究沒辦法推翻或證實在這兩個時間點吃最好，因此營養師認為什麼時候吃都可以，最主要是要穩定攝取、攝取劑量足夠。

解析二⟫膠原蛋白什麼時候吃最好？

整理一⟫都可以，穩定吃最重要。

只要有穩定補充、補充劑量足夠，無論是上述的睡前吃還是空腹吃，都是很好的補充時間點，不用太過拘泥於時間。

營養師建議可以有個讓自己不要忘記吃的時間，比如說早餐會喝咖啡、下午茶習慣喝個飲料的，就在這時間點加入膠原蛋白粉，可以讓自己記得吃最重要。

解析三⟫膠原蛋白可以直接吃的嗎？

整理一⟫可以直接吃。

不管是膠囊、錠劑，膠原飲還是粉狀膠原蛋白，都是可以直接吃。不過，因為膠原蛋白的來源大多是魚皮或豬皮，有些人會怕些許的魚腥味或豬腥味，如果買到的膠原蛋白有味道，建議可以加入飲料掩蓋味道。

解析四⟫膠原蛋白一定要搭配維生素C嗎？

整理一⟫不用一起吃，但每天要攝取足夠。

人體在合成膠原蛋白過程，需要維生素C的輔助，因此才說維生素C是合成膠原蛋白的關鍵成分。

這兩者並不用存在於同一個商品內，也不需要同時攝取，最主要是要體內的含量足夠即可，所以營養師建議並沒有絕對必要購買添加維生素C的膠原蛋白產品。但如果平常沒在吃水果，而且也沒有吃維生素C補充劑的人，就可以參考選擇含有維生素C的膠原蛋白產品。

解析五⟫膠原蛋白可以配果汁的嗎？

整理一⟫可以，但因為糖含量而不建議。

並沒有任何證據，推薦或禁止在補充膠原蛋白時配果汁。因此如果手邊沒有水，也可以用果汁配是沒關係的，也可以透過果汁攝取到維生素C。不過，果汁通常含糖量比較高，所以長期都配果汁的話，就有可能有糖攝取過多的血糖、熱量問題。

解析六⟫膠原蛋白可以泡熱的嗎？

整理一⟫不建議，放置溫熱再加。

雖然大多膠原蛋白產品經過水解，但也不排除用過熱的水會導致膠原蛋白變性的可能，且各品牌的膠原蛋白配方不同，或許會含有熱敏感性的成分，因此營養師不建議膠原蛋白用熱水或滾水泡。不過，如果是降至40多度以下溫度，就不至於破壞營養素，因此可以將膠原蛋白加入溫溫熱的飲品中。

解析七⟫膠原蛋白能配咖啡、奶茶嗎？

整理一⟫可以，注意溫度即可。

由於膠原蛋白本身就是蛋白質的胜肽片段，不太會與咖啡、牛奶或奶茶的成分交互作用，因此可以將膠原蛋白加入咖啡、牛奶或奶茶中，唯一只是要注意不要是太熱的飲品即可。