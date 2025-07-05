她頻頻打破杯盤竟是「肺癌腦轉移」　兄妹先後罹癌揭家族風險

▲烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科許人文醫師提醒肺癌家族化問題。（圖／烏日林新醫院提供）



記者洪巧藍／台北報導

一名71歲婦人近期經常打破杯盤，走路搖晃、頻頻跌倒，甚至無法順利穿褲，家人警覺異常緊急送醫，檢查發現是肺腺癌末期且嚴重惡化至腦轉移，導致四肢無力且平衡感不佳，巧合的是，該名婦人的哥哥也在1年多前罹患肺腺癌，醫師提醒肺癌家族化問題不可不慎。

收治個案的烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文指出，該名女性經MRI磁振造影檢查報告確認兩側腦部佈滿10顆大小不一的轉移性腫瘤合併嚴重腦水腫，進一步胸部X光與切片檢查顯示右上肺有一顆7.3公分腫瘤，為第四期肺腺癌合併腦轉移。

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令人驚訝的是，在詢問肺癌家族病史的時候，該名婦人提及大她3歲的哥哥也曾罹患肺癌，兩人不菸不酒，卻在這一兩年相繼罹患肺腺癌。

而且哥哥先前同樣由許人文收治，所幸當時哥哥檢查沒有常見的基因突變，反而有高表現的｢免疫檢查點抑制劑 (PD-L1)｣，於是向健保署提出單一免疫藥物使用申請，治療效果非常顯著，腫瘤迅速縮小。

許人文指出，考量到這對兄妹檔家族遺傳的基因特性，加上嚴重腦水腫病情危急，在婦人所有基因檢查報告尚未出來之前先自費12萬元施打免疫藥物，先讓腦腫瘤縮小，以爭取治療時效。當所有基因報告出來後，也證實符合健保使用免疫藥物條件，成功申請到健保署的事前審查免疫藥物。

許人文強調，肺癌除了吸菸者是高危險族群，甚至不抽菸的人都可能罹患，現在肺癌治療可透過精準醫療與免疫療法，大幅改善病情，建議有肺癌家族史的民眾必須定期檢查，早期發現及早抗癌，重拾良好生活品質。