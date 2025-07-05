民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

▲衛福部研議建立狼醫平台尚未有結果。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

前台大婦產科名醫鄭文芳涉嫌下藥性侵猥褻，竟棄保潛逃出境遭台北地院發布通緝，近期狼醫事件頻頻鬧上媒體版面，民間團體怒批，衛福部今年5月承諾1個月內提出「狼醫查詢平台」規劃，期限早已屆滿卻看不到任何具體成果。衛福部今（5）日回應，仍在找尋法源依據。

台大醫院婦產部接連發生狼醫事件，不孕症權威C教授性騷擾住院醫師，遭院方調查判定性騷擾成立且情節嚴重；黃姓住院醫師趁執勤急診工作時謊稱要進行「性反應測試」藉機性侵就診女病患遭判刑。至於鄭文芳棄保潛逃，被台大醫院院長吳明賢嚴厲譴責是台大之恥，也是台灣醫界之恥，有膽量做壞事，沒有膽量接受法律懲罰，這是最壞的示範。

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台灣醫療改革基金會執行長林雅惠直言，衛福部長邱泰源今年1月曾公開承諾3個月內完成狼醫平台研議已跳票；經民間倡議與國會質詢多方壓力後，衛福部於5月21日再次承諾一個月內提出規劃。如今時間已到，卻依然看不到任何具體成果。民眾的就醫安全難道可以一再拖延？建立查詢醫師不當紀錄的平台，是最基本的病人知情權與安全保障。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，當民眾反覆從新聞中接收到名醫違失、體制失靈的訊息，整體醫療體系的信任資本正被侵蝕。與其被動回應爭議，不如主動建構一套制度性回應機制，比照英美等國做法建立「醫事人員查詢平台」，讓醫師的違失紀錄可依法、適當揭露，給予病患選擇醫師的最低保障，這也是保障絕大多數守法、敬業醫師免於被「劣幣驅逐良幣」的唯一正道。

意即不僅是公布醫師性平問題案件，其餘遭懲戒的案件也應一併公布。但洪子仁也強調，該平台需要時間，必須在不違反個資與正當法律程序原則下去處理，若法源不足也應該修法補強再去處理，貿然實施反會造成醫事人員傷害。

衛生福利部次長林靜儀受訪則強調，目前剛開完相關會議，除宣導並將強化地方衛政與社政單位指引外，正評估現成法源能處理到怎樣的程度中，包括只針對醫師或納入其他醫事人員，若需要補強，才會進一步討論修法相關事宜。

此外，林雅惠指出，狼醫事件屢見不鮮，不僅嚴重破壞醫病之間的信任，更撕裂整體醫療專業形象。然而肩負培育專業醫師、維護醫療品質責任的專科醫學會，至今卻選擇沉默與缺席，作為專科團體的代表，應主動擔起專業自律的責任，公開承諾杜絕性暴力、捍衛醫療倫理。

洪子仁也強調，在衛福部層面之外，專科醫學會與醫院管理端也有責任，應主動建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理不只是紙上規範，而是貫穿於醫療教育、評鑑、管理與執業過程的核心價值。