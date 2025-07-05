他手麻無力「半夜翻身觸電般痛醒」　長期打電腦釀腕隧道症候群

▲員榮中醫部吳晉廷醫師示範腕隧道關節炎復健方式，可將一隻手手掌朝上手臂打直，用另隻手將手掌向下扳，維持15秒，重覆5次再換手。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名45歲上班族，因工作需要長期打電腦，數月前發現右手按滑鼠時手會麻，且情況愈來愈嚴重，甚至沒力氣去抓握東西，睡覺時翻身，會感到手腕處有微微電流甚至被電醒，趕緊就醫檢查才確認為腕隧道症候群。中醫師指出，腕隧道症候群如果不及時處理，不但會影響生活，甚至肌肉萎縮、手部無力，後續透過經4週針灸治療，手部抓握功能終於恢復正常。

收治個案的員榮醫療體系員榮醫院中醫部中醫師吳晉廷指出，該名患者需長時間打字，右手食指、中指、無名指麻木感持續數月，半夜會麻醒影響睡眠，且手指抓握越來越無力，患者曾接受物理與藥物治療，但效果不佳，初診檢查確認為腕隧道症候群。



吳晉廷解釋，腕隧道是一條由腕骨與屈肌支持帶構成的狹窄管道，內部容納正中神經及9條屈指肌腱。當腕隧道空間減少或內部壓力升高時，正中神經會受到壓迫，導致感覺與運動障礙，如大拇指、食指、中指及部分無名指麻木，嚴重時影響手部抓握力，有人甚至拿杯子、開門都感到困難。

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吳晉廷指出，該個案接受針灸曲澤及內關等穴位，三天後回診，患者自述手指麻脹感減少一半，夜晚也不會痛醒，只有早上起床時，手指有些脹脹的，手麻情況明顯改善。再次針灸後隔週再回診，手指脹麻感僅剩一成，可正常抓握東西。經4週針灸調理，手部抓握功能恢復正常，無須服用止痛藥，肌肉鬆弛劑等藥物。

吳晉廷提醒，民眾可輕敲正中神經通過區域看是否有觸電或酸痛感；雙掌合併手腕向下彎曲一分鐘是否有酸痛感，如果有上述二種情況就可能罹患腕隧道症候群。

至於預防腕隧道症候群，吳晉廷建議打電腦時可考慮用手腕護具、滑鼠墊及手臂支撐架。復健方式可將一隻手手掌朝上手臂打直，用另隻手將手掌向下扳，維持15秒，重覆5次再換手；此外可將近端指節彎曲、彎掌指關節、四指握拳及握拳等方式復健。