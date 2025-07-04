台大醫院8月實施「住院醫師獎金」留才　每月最高2萬元

▲台大醫院推住院醫師獎金，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

工時長、壓力大、風險高，許多年輕醫師不願意走急重症科別，連醫界龍頭台大醫院也發生外科住院醫師招不滿的情況。台大醫院今（4）日證實，8月起實施「住院醫師獎金制度」，著重不同工不同酬，例如急診、內外科等等臨床壓力較大科別，在薪資之外可取得最高額每月兩萬元獎勵金。

台大醫院院長吳明賢日前提起憂心醫界「直美」風潮，因為健保制度造成醫療生態失調，困難科別對年輕醫師不具吸引力，讓醫師完成PGY訓練後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職。

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為提升住院醫師留任意願，台大醫院拍板實施「住院醫師獎金制度」，8月正式上路。台大醫院發言人陳彥元證實此事，強調這次措施並非加薪，因為台大醫院屬公務體系，公務員薪水制度不能動，是透過獎勵金發放提高住院醫師收入。

陳彥元指出，這項措施著重「不同工不同酬」，每月給予兩千至兩萬不等的獎金，部分科別住院醫師工作量大且勞累程度更高，給予獎金幅度最大，例如急診、內科、外科等都是兩萬，臨床壓力較小科別獎金幅度稍小。

陳彥元說明，台大醫院每年收150名住院醫師，5、6年住院醫師合計約700人，會是一筆不小的支出。措施上路時間恰好是台大總院新任院長上任，陳彥元則強調方案從去年夏天就開始討論，規劃經費來源，公務流程報教育部同意等，所以會在8月正式上路，也會往前回溯一兩個月發放，絕對不會虧待住院醫師們。