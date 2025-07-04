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台大新院長余忠仁首發聲　談性平事件：加強內部教育、透明程序

▲▼臺大醫院新竹生醫分院院長余忠仁，資料照。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院新竹生醫分院院長余忠仁，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫院龍頭台大醫院即將在8月迎來新任總院長，由現任台大醫院新竹分院院長余忠仁教授接任。余忠仁稍早發布聲明感謝外界關心，也表示很榮幸承接此重責大任。針對台大近期婦產部性騷、性侵等爭議，他更特別談到「將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境」，顯見其對性平事件重視。

台大醫院總院長將由胸腔醫學與急重症領域的專家的新竹分院院長余忠仁接任，現任院長吳明賢則升任台大醫學院院長，人事案預計於8月1日正式生效，醫界新布局備受矚目。

余忠仁稍早發布聲明表示，感謝大家的關心，很榮幸承接此重責大任。他說，台大醫院經由歷任院長的錘鍊，持續創新與追求卓越，尤其在吳明賢院長帶領下，近幾年多項成就開花結果，他個人接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任，促進跨領域合作，加強與國際連結，提升台大國際聲譽，朝向世界一流的大學醫院努力。

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余忠仁也談到，對於近日的性平事件，將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境。他最後再次感謝各界的關心，希望大家持續支持台大醫院與台灣的醫療。

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關鍵字： 台大醫院 余忠仁 總院長 人事調動 醫療

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