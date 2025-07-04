失智照護燒錢又燒心　長照3.0能解家庭困局？

▲長照2.0將失能等級分為2至8級，失能程度越高，可使用額度越高。

圖文／鏡週刊

經歷過照顧失智者的家庭都能體會，這是場金錢與體力的消耗戰，台灣2017年實施長照2.0，能緩解失智家庭的痛苦嗎？據使用過的家庭表示，長照2.0對緩解照護壓力有限。

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經歷過照顧失智者的家庭都能體會，這是一場看不到盡頭的消耗戰，除了身心疲憊，還有無止盡的經濟壓力。和其他疾病不同，失智初期就會出現危及自身、及他人安全的狀況，許多家庭一開始就決定聘請看護，踏上一條沉重、又難以預見終點的長照之路。

台灣在2017年實施長照2.0，雖有納入失智症照護，但僅針對50歲以上、失能等級2以上者提供服務。弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩解釋，政府的長照服務並非直接補貼家屬費用，而是以減輕家屬照護負擔的角度出發，即以家屬使用服務、政府給予補助的概念執行。

目前政府將長照失能程度分為第2級至第8級，失能程度越高，可申請的服務額度越高，第2級為輕度失能，第8級為重度失能。長照2.0的每月居家服務額度上限，取決於失能等級，等級越高，獲得的使用額度越高。

長照2.0提供失智者、家屬四大類服務，分別為照顧及專業服務、交通接送、輔具及喘息服務，每類依據失能等級有不同上限。以照顧及專業服務為例，第2級到第8級失能者，每月補助10,020元到36,180元不等。

以第8級失能並患重度失智症者為例，照顧需求包括日常生活、沐浴、餵食等，若未使用長照服務，相關支出須由家屬全額負擔，但透過長照2.0提供的居家服務，最高可拿到84％補助。以使用居家服務總額33,410元為例，補助後家屬只需負擔5,346元；另外，患者往返醫院、診所也有補助，若月交通費1,840元，補助後自負額是30％，家屬只需付552元。

使用過長照2.0的家庭表示，對於已有看護、或家人專職照顧失智者的狀況來說，長照2.0的服務只是替手，讓照顧者可以有時間喘息，整體來說聊勝於無，但對失智家庭的幫助有限。

明年上路的長照3.0會更友善嗎？家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧表示，長照3.0將50歲以下早發型失智納入，且改變最大的就是有外籍看護的家庭能使用社區式服務照顧，一樣以失能等級評估，可申請10,000至36,000元補助，放寬能使用30％額度，減輕外看壓力。

衛福部表示，長照3.0中住院看護費用未來也由政府及民眾共同負擔，目前已經有110家醫院試辦，民眾負擔看護費最高是1,050元。

陳景寧說，家庭照顧者關懷總會也在推動「帶長輩上班」的實驗計畫，照顧者能運用獨特的照顧經驗，接受培訓成為具有資格的照顧服務員，也把照顧變成一項收入，迎向社區照護圈的長照3.0目標。https://youtu.be/oqfUipNF6YE



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