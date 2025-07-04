「失智是一場漫長的告別」名教授淚訴母親8年遺忘之路

▲台灣正面臨全球最快速的人口老化問題，失智海嘯襲來！（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成， 鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台灣是全球老的最快的國家，而失智症正是伴隨老化會產生的疾病。陽明交大科技法律系特聘教授林志潔提起媽媽8年來失智的過程，眼淚總是無法控制的掉下來。照顧失智者的心痛、無助、折騰，是失智者家屬無可避免的煎熬，而這是場逃不了的失智海嘯。

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「失智就像一場漫長的告別。」陽明交大科技法律系特聘教授林志潔提起罹患失智症的媽媽，眼淚就會止不住的往下掉。現在媽媽已經不太認得林志潔，也只會講簡單的字句，即使撐過最苦的時候，也還是有不同的挑戰要面對。

回首8年媽媽失智、生活能力一點一滴失去的過程，林志潔總是會淚崩。她回想，2017年媽媽在路上突然認不得回家的路，緊急撥電話給她，「我心裡驚了一下，明白這將是場漫長的戰爭。」

她表示，媽媽走失超過20次，親友、警員、社區管理員、學生都有幫忙去找過媽媽，還好都有被找回來，「有一次最恐怖，媽媽又走失，我們到派出所領回時，她下半身竟只穿著內褲，以為媽媽被性侵，立刻送醫院檢查，才知道她只是上完廁所忘記把褲子穿回來。」

初期林志潔的媽媽還有意識時，曾經嘗試多次自殺，「我們在陽台找到她很多次，還有一次在頭前溪河堤邊找到，她知道自己的記憶會慢慢流失，不想拖累我們，所以想要結束生命。」

林志潔的媽媽過去是高中老師，在台上能言善道，但現在語言已經退化、講不出完整的句子，「我慢慢在跟失去不同能力的媽媽道別，現在她已經不會走失了，因為她忘記怎麼開門鎖。」林志潔長長的嘆了口氣。

心痛、無助、折騰…是每位照顧失智者的家屬無可避免的煎熬，而這煎熬絕非少數特例，因為台灣正面臨全球最快速的人口老化問題，一場失智海嘯正襲捲你我生活！

7年前，台灣高齡人口比例為14％，今年已接近20％，明年邁入超高齡化社會，每5人有1人是65歲以上長者；比較驚人的是，台灣老化的數字比其他國家走得更急更快，堪稱世界第一。

而失智症就是伴隨老化產生的疾病，即使台灣失智症盛行率與10年前相較並沒有增加，約維持7%至8%，但因老化人口快速增加、母數變多，失智者也大幅增加，依據台灣失智症協會推估，今年台灣失智人口約是38.6萬人，到了2055年失智人口將會增加至90.6萬人。https://youtu.be/oqfUipNF6YE



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