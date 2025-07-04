滷肉飯配滷味小心痛風　專家：3種食物每周只能吃1到2次

▲滷肉飯是許多台灣人的心頭好，但吃過量恐引起痛風，甚至影響腎功能。（圖／記者黃士原攝）

記者邱俊吉／台北報導

當痛風發作、腳趾紅腫刺痛時，不少人仍覺得「撐幾天就好」，但營養專家洪泰雄在臉書提醒，痛風只是表面的警訊，真正該擔心的是腎臟長期承受飲食帶來的傷害，尤其是紅肉、海鮮與動物內臟3大類高風險食物，若經常吃、吃過量，將導致尿酸飆升、腎功能惡化，等到抽血出現異常，往往為時已晚。

洪泰雄寫道，紅肉類食物如滷肉飯、羊肉爐等，是許多台灣人愛吃的料理，但紅肉不僅含有較高的蛋白質，也富含飽和脂肪與普林，攝取過量不但容易造成尿酸升高，也會增加腎臟的代謝壓力與血壓負擔。

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此外，海鮮類包括蝦、蟹、干貝、生魚片等，雖然看來「沒吃到肉」，卻是高普林食物，吃太多一樣會在體內代謝為尿酸，長期下來不僅恐誘發痛風，也可能造成腎臟慢性損傷。

而許多人愛吃的滷味，常出現豬肝、雞心、雞胗等內臟類食物，其普林量之高，在各種食物中名列前茅，對於已有腎功能異常者更是大地雷。

洪泰雄提醒，這3類食物不是完全不能吃，而是應節制、適量，建議每周吃1至2次即可，並須注意分量。

針對日常飲食建議，洪泰雄寫道，每餐至少搭配1碗的蔬菜，選擇燙、蒸、少油快炒等清淡烹調方式，主食則以糙米、燕麥、地瓜等低升糖全穀類為主，同時保持足夠水分攝取，盡量避免含糖飲料與高鹽、高油加工品。

洪泰雄強調，腎臟不會像痛風那樣帶來劇痛，壞掉也往往沒聲音，但每天吃下去的那一口，其實就是對身體直接投資，民眾應注意吃得對，遠比吃得補重要。