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北榮「重粒子治療」突破500例　胰臟癌患者最多

北榮重粒子治療突破500位。（圖／北榮提供）

▲北榮重粒子治療突破500例，醫療團隊特別為第500例病人準備水果。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

北榮重粒子治療突破500例！北榮表示，完成重粒子治療的500位癌症病人中，國人占90%最多，也有10%是專程來台灣治療的國際病人，治療癌別以最難治癒的「胰臟癌」為主，達到3成，其次為攝護腺癌、肝臟及肺臟等。

北榮副院長李偉強表示，很高興重粒子中心治療案例於6月30日累積突破500例，回想2022年6月30日開始進行臨床試驗，到2023年5月15日正式啟用，期間經歷新冠病毒疫情肆虐全球，但終能克服重重困難。

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李偉強說，重粒子治療的副作用發生率低，可大幅提升病人術後的生活品質，讓人束手無策的胰臟癌及骨肉瘤等，接受重粒子治療後都有很好的成果，且北榮重粒子中心也與國際知名的Mayo Clinic等醫院合作，研發更多的適應症。

重粒子及放射腫瘤部劉裕明主任指出，已完成重粒子治療的500位癌症病人中，國人占90%最多，也有10%是專程來台灣治療的國際病人，以東南亞居多，甚至有病人遠從美國而來，治療癌別以最難治癒的胰臟癌為主，達到3成，其次為攝護腺癌、肝臟及肺臟等。

北榮將持續引進並整合各項先進放射技術，提升癌症診療、教學與研究整體水準。除重粒子治療外，北榮也已累積近500例硼中子捕獲治療（BNCT）經驗，是全球唯一能同時提供重粒子及硼中子兩項先進放射治療的醫院，目前並正積極建置新一代加速器型的BNCT設備，期盼能造福更多癌症病友。

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關鍵字： 北榮 重粒子治療 癌症 胰臟癌 癌王

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