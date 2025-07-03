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台北人10大死因「癌症連52年居首」　新冠死亡降7成

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲台北市衛生局公布北市十大死因統計。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布113年台北市十大死因，113年死亡人數共計1萬9,734人，較112年減少821人（-4.0%），主要因COVID-19死亡減少754人（-72.3%），死因由「癌症、心臟疾病、肺炎」續居前3位，其中癌症已經連續52年居台北市十大死因首位。

依死亡率排序，113年台北市十大死因為(1)惡性腫瘤(癌症)、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)慢性下呼吸道疾病、(6)高血壓性疾病、(7)糖尿病、(8)腎炎、腎病症候群及腎病變、(9)事故傷害、(10)血管性及未明示之失智症。十大死因死亡人數占總死亡人數的75.5%，其中8項慢性疾病占總死亡人數的64.3%。

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與112年比較，癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病續居前4位死因，第2位的心臟疾病（高血壓性疾病除外）死亡率顯著下降，第3位的肺炎死亡率則顯著上升，COVID-19死亡率顯著下降，由第5位死因降至第12位。

另113年台北市癌症死亡人數計5,379人，占總死亡人數27.3%，較112年增加54人。死亡率為每十萬人215.0人，上升1.7人(+0.8%)。排除人口老化因素的標準化死亡率則下降1.6人。

113年台北市十大癌症死因為(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)女性乳癌、(3)結腸、直腸和肛門癌、(4)肝和肝內膽管癌、(5)前列腺(攝護腺)癌、(6)胰臟癌、(7)胃癌、(8)口腔癌、(9)卵巢癌、(10)非何杰金氏淋巴瘤。與112年比較，女性乳癌及卵巢癌的死亡率及順位皆上升。

台北市衛生局提醒，癌症自民國62年起，已連續52年居北市首位死因，慢性疾病更占十大死因中的8項，呼籲市民朋友注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種。

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關鍵字： 台北市 台北市十大死因 癌症

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