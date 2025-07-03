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炸物鹹酥雞「搭配3物」可減少油脂吸收　營養師推：先吃地瓜

文／常春月刊

有人說，宵夜最愛的經典組合就是鹹酥雞配啤酒！但高油脂、高鹽分的宵夜，不僅容易讓人發胖，還可能增加心血管和腸胃問題的風險！那該怎麼辦？對此，營養師張語希就來教你幾招，讓你既能享受鹹酥雞的美味，又減少罪惡！

關鍵：搭配高纖維食物

高纖維食物可以促進消化、減少油脂吸收、延長飽腹感，你可以這樣搭配：

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1、蔬菜沙拉

．可加入小黃瓜、番茄、胡蘿蔔等新鮮蔬菜

．這些食材富含膳食纖維，不僅能減少油脂吸收，還能補充維生素與礦物質

▲小撇步：你可以買現成沙拉，或自己動手製作健康沙拉，輕鬆又美味！

2、地瓜

．富含膳食纖維，是健康碳水化合物的最佳選擇！

．吃地瓜墊胃，香甜的味道能解油膩，還能降低炸物攝取量。

▲建議：小地瓜的份量剛剛好，飽腹又不負擔！

3、毛豆

．含豐富的膳食纖維和植物性蛋白質，是宵夜中的健康明星

．增加飽足感，減少對油炸食品的依賴，是素食者的好選擇

▲小提示：選擇無鹽毛豆會更健康！

小撇步：搭配好的油脂

炸物攝取後容易產生不平衡的脂肪酸，這時可以補充好的油脂，幫助身體代謝並達到平衡。張語希指出，健康油脂讓你在享受美味的同時更輕鬆守護健康！

1、橄欖油

2、魚油

3、亞麻仁油

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：
·吃炸物剝掉麵衣去油？營養師揭「背後真相」超錯愕 搭3飲品消罪惡感
·吃太油消脹解膩！營養師認證「15種油切吸脂食物」 綠茶只能事後補救

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關鍵字： 常春月刊

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