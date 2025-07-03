白飯不罪惡！　醫：吃對時間順序維持健康關鍵

▲醫師說，白飯性微涼、味甘，有補脾益氣、生津健胃的功效。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人減肥會不吃白飯，對此，中醫師余雅雯表示，以中醫角度來看，白飯不僅不「罪惡」，吃對時間、吃對順序反而是維持健康的關鍵，若完全不吃，真的太可惜了！

余雅雯在臉書說，夏天到來，減肥門診的人數都會明顯增加，許多人對於減重飲食有些固定觀念，像是完全不吃澱粉、不碰白米飯，但其實這樣反而可能讓身體陷入惡性循環。

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余雅雯指出，以中醫角度來看，白飯不僅不「罪惡」，吃對時間、吃對順序反而是維持健康的關鍵，若完全不吃，真的太可惜了！白飯性微涼、味甘，有補脾益氣、生津健胃的功效，相較於糙米、五穀米，白飯更容易消化，較不會造成腸胃負擔，尤其適合腸胃功能不佳的人。

▼醫師提到，白飯不僅不「罪惡」，吃對時間、吃對順序反而是維持健康的關鍵。（達志／示意圖）

余雅雯提到，有胃炎、消化不良、脹氣、便秘、腹瀉、胃食道逆流問題的人都適合吃白飯，每天吃一點白飯，有助於增加腸胃蠕動，提升營養吸收。

余雅雯表示，門診有位患者因體重過重、飯前血糖偏高，開始嚴格限制碳水攝取，短期雖然變瘦，但只要一吃澱粉就立刻反彈，飲控過程中甚至出現情緒差、睡不好、月經減少等問題；後來她經過血糖監測發現，不是不能吃白飯，而是要選對時間吃。

余雅雯指出，例如該患者不適合中午吃澱粉，反而早晚吃，血糖變化較小。

1、白飯飲食建議

中午：以蛋白質+蔬菜為主

晚餐：少量白飯+均衡飲食

2、白飯不是你的敵人

只要吃得對、搭配好蔬菜與蛋白質，白飯依然能是你健康的好夥伴。

與其完全不碰，不如學會正確吃飯，讓血糖穩、身體好、情緒更穩定