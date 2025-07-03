夏天沒防曬會老更快！　醫師3點提醒：別以為室內就安全

▲醫師表示，防曬是抗老最佳投資。（示意圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，夏天少了防曬這習慣，你會老更快，紫外線是皮膚老化的元兇！它不僅會曬黑、加速皺紋和鬆弛，甚至可能造成DNA損傷，引發皮膚癌。

黃軒2日在臉書發文，分享相關資訊：

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一、別以為陰天／室內就躲過老化

別以為陰天或室內就安全，UVA還是能穿透雲層、衣物和玻璃，直達真皮層，悄悄破壞你的膠原蛋白。

二、防曬是抗老最佳投資

長期使用「廣譜防曬霜」，能顯著改善皮膚質地、淡化斑點，甚至撫平細紋，這比昂貴的醫美更具CP值！

三、新科技：不止防曬，更能護膚！

1、結合防曬與保養

市面上已出現結合防曬與保養的產品，例如，SPF 50+、PA++++的高係數防曬，同時添加凝血酸和煙酰胺，能有效阻斷黑色素生成，達到美白淡斑效果。

2、溫和配方，敏感肌適用

純物理防曬（氧化鋅、二氧化鈦）溫和不刺激，不被皮膚吸收。部分產品更加入神經酰胺、泛醇等修護成分，強化肌膚屏障，鎖住水分。

3、防曬小撇步

足量塗抹（一枚硬幣大小）輕柔推開，戶外每2-3小時補擦一次，讓防曬發揮最大功效。

黃軒說，別再讓紫外線偷走你的青春了！從現在開始，將防曬變成你日常護膚的必備步驟，讓肌膚在夏日也能保持年輕透亮。