36歲男打手槍可以「跟老婆就不行」　媽想抱孫急壞：都不會硬

▲患者說，只要跟老婆就不知道怎麼開始，也完全不行。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃維倫分享，一名36歲男生打手槍沒問題，「但只要跟老婆就不知道怎麼開始，也完全不行」；爸媽想抱孫，想叫他趕快生小孩，但他自己也沒那麼想生。醫師說，「我猜他應該是生活在一個高壓又無法好好溝通的環境裡」。

黃維倫2日在「U and泌的鳥醫師．黃維倫」臉書說，一位36歲男生來看診，是爸媽陪他來的，爸媽年紀目測大約70歲，一進診間，媽媽就開門見山說，「醫生，他那邊沒辦法啦」、「都不會硬」、「他太太有傳影片給我～你看」，接著「還真的用手機給我看太太幫他弄的影片」。

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黃維倫表示，媽媽講到情緒上來，忍不住一直講，兒子要講話完全插不上嘴，「連我想好好問診也一直被媽媽打斷，我想讓患者自己說，媽媽卻回，『他表達能力有問題啦，沒辦法自己講啦』。」

黃維倫指出，但媽媽一在，患者真的沒辦法講話，最後還是拜託媽媽先離開診間，他才有辦法私底下好好聊；病人說，其實打手槍沒問題，硬得起來也射得出來，也有晨勃，但只要跟老婆就不知道怎麼開始，也完全不行。

黃維倫提到，後來才知道患者老婆是越南人，語言不通、互動也不多，爸媽想抱孫，想叫他趕快生小孩，但他自己也沒那麼想生，「我猜他應該是生活在一個高壓又無法好好溝通的環境裡。」

黃維倫說，「當我跟爸媽說，患者表示他有晨勃的時候，爸爸當下說：『你有嗎？那個只是一下子而已，不算吧』！」，讓醫師當下心想「爸你為什麼知道...」

黃維倫表示，很多人會問這樣算不算勃起功能障礙？勃起功能障礙是指「無法達到或維持足夠的勃起，完成滿意的性行為」，這位患者其實是符合勃起功能障礙的定義。

黃維倫指出，很多人以為「心因性ED」是心理問題，不需要吃藥；但其實剛好相反，這類病人對藥物反應通常非常好，藥物可以幫助降低勃起的門檻，讓患者更容易成功行房，在治療一陣子後，大多數患者可以慢慢停藥，恢復自然的勃起狀態。

黃維倫提到，不過，這名患者的狀況很複雜，他很明顯沒辦法跟父母、妻子溝通，「坦白說這並不是我的專長，便推薦他們去尋找諮商師跟性治療師」；至於要不要用藥，他還是建議如果有意願跟妻子行房，患者可試試看藥物，如果藥物使用後有辦法行房，或許有機會建立更親密關係。