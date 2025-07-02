北榮研發AI揪「思覺失調症」準確率逾9成　獲愛迪生金獎

▲北榮精神醫學部教授楊智傑。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

思覺失調症評估有重大進展！北榮精神醫學部楊智傑教授團隊，應用最尖端的醫療人工智慧技術，開發出「智慧腦影像平台」，輔助評估思覺失調症，準確率高達91.7%，該研發更拿下愛迪生獎金獎。北榮表示，該平台突破傳統仰賴臨床症狀觀察的限制，提供客觀的生物學指標。



思覺失調症是嚴重的慢性精神疾病，全世界盛行率約百分之一。患者常出現幻覺、妄想與社會功能退化等症狀，病因涉及神經傳導異常與大腦結構及功能退化。楊智傑舉例，一名30歲張姓患者因幻聽與被害妄想影響日常生活，經「智慧腦影像平台」檢測後，發現其腦島與顳葉區域有明顯異常，進一步確認為思覺失調症，並接受個別化治療建議。



楊智傑指出，精神疾病由於長期缺乏客觀診斷工具，醫療評估多仰賴臨床觀察與主觀問診，難以全面掌握病況與腦部變化，限制了精準介入的可能性，而「智慧腦影像平台」建構自超過1,500名本土受試者資料，整合核磁共振造影與深度學習演算法，成功建立大腦老化預測指標與病灶變化追蹤機制。

該平台不僅能精準定位大腦異常部位，更具備三維立體視覺化功能，協助醫師判讀並與病人及家屬深入溝通病況。另平台也具備腦磁振影像導引功能，可進一步研發精準的經顱磁刺激等非侵入性神經調控，作為臨床治療輔助工具。

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楊智傑表示，找出大腦異常部位後，還要持續追蹤變化，已向衛福部申請臨床試驗，建立身心智慧創新治療區，針對思覺失調症患者開發更精準的「腦刺激」治療，透過影像導引正確需要治療的位置進行精準刺激。

而北榮團隊研發的「智慧腦影像平台」已獲得科技部未來科技突破獎、生策會國家新創獎、有庠科技發明獎，醫策會傑出醫療獎金獎以及美國愛迪生獎，並取得多國專利，包括台灣、美國及PCT國際專利布局。