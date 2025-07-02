捐血年齡放寬！「16歲、70歲以上」都可捐

▲國內放寬捐血年齡。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國內《捐血者健康標準》已經將近20年未修，衛福部修正調整捐血者年齡上限，放寬讓70歲以上長者，在取得醫師同意後，也能捐血，另16歲以上未滿17歲青少年也可以捐血。

國內捐血者健康標準是在95年發布施行，至今沒有做相關調整，然而世界衛生組織（WHO）及各國陸續修正指引，為確保捐血者健康及血液製劑產品的品質安全，並穩定國內用血供需平衡，考量國內高齡化趨勢、擴大捐血來源等進行修正，以符合國際趨勢與國內實際的需求。

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衛福部食藥署副署長王德原表示，修正案主要考量國人健康水準及國際標準有所變遷，為確保國人用血安全及血液捐供平衡，食藥署參酌世界衛生組織（WHO）與各國最新指引及相關文獻，並修訂相關條文。

王德原說，本次修正重點包括「調整捐血者年齡上限、體重及體溫、增訂蟲媒、血液傳播相關傳染性疾病等應暫緩捐血或不得捐血的情形」；另外，檢驗部分則新增「核酸檢驗」項目。

另也重新規範體重限制，現行規範要求女性應45公斤以上，男性應50公斤以上，新制則取消性別區分規定，除捐分離術血小板、白血球或血漿者，應達50公斤外，其他捐血者，應達45公斤。

而有關「應暫緩不得捐血」情況，明訂有22種情形，包括患有活動性結核病、心臟病、消化道潰瘍出血、腎臟病、感冒、急性感染、傳染病、過敏疾病、須胰島素治療的糖尿病等。另有關「曾與可能感染愛滋病毒者發生性行為」部分，鑒於檢驗技術進步及國內HIV感染者穩定服藥情形普遍，致感染者體內測不到病毒，即不具有傳染力之比率已達95%，暫緩期間由2年調整為1年。