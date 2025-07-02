45歲退伍軍官膝傷上下樓梯成困難　半月軟骨移植重拾運動人生

▲輔仁大學附設醫院運動醫學中心洪嘉鴻醫師簡報。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

45歲退伍軍官曹先生是運動狂熱者，卻因前十字韌帶斷裂，輾轉各大醫學中心多次手術，半月軟骨已嚴重耗損、喪失原有的關節緩衝功能，連日常上下樓梯都成為折磨。所幸他接受半月軟骨移植手術搭配物理治療、運動訓練，不僅重拾健康、順利重返工作崗位，更於術後半年開始慢跑，成功避免過早接受人工關節置換的命運，重啟熱血運動人生。

收治個案的輔大醫院運動醫學中心骨科醫師洪嘉鴻說明，半月軟骨的主要功能是分散關節負荷、穩定關節並保護關節表面軟骨健康，對於年輕、活動量大的患者來說，若未妥善處理，可能加速退化，引發關節慢性疼痛。

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根據統計，半月軟骨損傷是常見的膝關節運動傷害，約佔膝傷的60%。美國研究指出，每10萬人中，每年有約60至70人需接受半月板撕裂相關手術，其中約三分之一為運動傷害導致。在台灣，每年至少4000人為此所苦，想盡辦法拯救半月軟骨破裂是最新的運動醫學趨勢。

洪嘉鴻表示，當半月軟骨已嚴重損傷、歷經多次手術無法修復時，「半月軟骨移植手術」已成為國際醫學界重要的治療選項。此手術透過植入與患者膝關節匹配的半月軟骨組織，能有效緩解膝痛、延緩關節退化，並預防骨關節炎。

洪嘉鴻也提到，半月軟骨移植手術適用50歲以下、處於早期關節退化階段的年輕運動族群，尤其對軟骨損傷分級第二級以下者效果顯著，此外，多項國際研究已證實，其短期與中期的臨床成效良好。但也提醒，合併需要的個人化3D模擬矯正截骨手術、 十字韌帶重建手術、軟骨修復手術以及緊密的術後復健團隊，才是半月軟骨移植成功的關鍵。

▲輔大運動醫學中心團隊由臺灣運動醫學骨科巨擘江清泉副院長（左三）領軍。（圖／輔大醫院提供）