快訊／20年首見「諾氏瘧」境外移入　菲律賓旅遊疫情警示提升

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（2）日公布國內確認一起瘧疾境外移入病例，還是20年來首見的「諾氏瘧」！個案為30多歲外國籍男性，6月上旬到菲律賓巴拉望島參與生態旅遊，當時就遭蚊子叮咬，同月19日來台灣探親，卻出現頭痛、茶色尿等5症狀，兩度就醫後才確診。而因應此案，疾管署已經提升菲律賓國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。

疾管署副署長羅一鈞說明，個案去菲律賓旅遊前沒有服用瘧疾預防用藥，入境台灣前即出現頭痛、發燒、茶色尿、肌肉痛、嗜睡等症狀，6月25日因症狀未改善至醫院就醫，6月27日因呼吸困難、頭暈、少尿再次就醫，經通報檢驗確認為諾氏瘧原蟲感染，個案目前住院治療中，由衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

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羅一鈞指出，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中諾氏瘧較為罕見，是流行於東南亞長尾獼猴和豬尾獼猴的瘧疾，由諾氏瘧原蟲引起，透過當地的哈克里瘧蚊傳播。

羅一鈞分析，本次個案在巴拉望叢林遭蚊子叮咬，研判應在當地感染，為歷年來第2例境外移入諾氏瘧。國內在20年前出現首例諾氏瘧個案為本國籍人士，同樣赴巴拉望生態旅遊遭蚊子叮咬，返台後發病確診。

疾管署指出，2004年以來東南亞國家報告人類感染諾氏瘧原蟲案例逐漸增多，包括馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南、緬甸、印尼均有。由於全球瘧疾疫情持續，也有鑒於國人經常赴東南亞旅遊與出現本次個案，疾管署即起提升菲律賓之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。

所有前往菲律賓巴拉望島之民眾，皆應採取防蚊措施以預防瘧疾感染，包括穿著長袖衣褲並使用防蚊液；而瘧疾重症高風險者，或計畫停留於當地叢林地區者，建議於行前至少一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物。

至於該起境外移入是否會對我國瘧疾疫情造成影響，羅一鈞指出，國內根除瘧疾之後已經幾十年沒有本土病例，且僅存瘧蚊是矮小瘧蚊，分布在台東、高屏等偏山林、有乾淨溪流處。因為沒有菲律賓當地的哈克里瘧蚊，也沒有長尾獼猴等疾病宿主，評估在台灣傳播風險極低。

疾管署說明，大多數人感染瘧疾後，可能於7-30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。其中「惡性瘧」造成重症死亡的機會較高，其餘幾種症狀相對輕微，但放著不治療仍有肝腎衰竭等風險。

疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日已累計12例境外移入瘧疾個案，為近19年（2007-2025年）同期最高，年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南、菲律賓及中非多國各1例，其中感染惡性瘧10例，感染間日瘧及諾氏瘧各1例。