男過敏狂流鼻涕靠「三伏貼」改善　醫：5症狀也適用

▲醫師指出，三伏貼可改善過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道相關疾病。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

37歲戴先生養了3隻柴犬，但每次回家，狗毛總是誘發嚴重鼻過敏，鼻水流不停，就醫使用「三伏貼」後，才終於改善症狀。醫師指出，除了過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道相關疾病外，三伏貼穴位敷貼對「胃腸道功能低下、慢性腹瀉、婦科症狀（痛經、月經不調）、骨關節痠痛、遺尿」等虛寒型症狀也有助改善。

三伏貼源自清代《張氏醫通》，已有實證醫學論文證實能增加免疫細胞數量以穩定免疫系統，可降低過敏及氣喘發生率，並提高身體抗病力。台中慈濟醫院中醫部醫師陳郁文表示，過敏一旦被誘發便可能造成免疫力失衡，戴先生被小狗毛髮引發過敏，就是典型個案，完成三伏貼療法後，在家裡一整星期都沒有再發生鼻子過敏流鼻水症狀。

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陳郁文解釋，中醫認為，營養輸佈全身是靠肺「宣發」，氣要往下「肅降」，否則氣逆就會造成咳嗽，而「向下肅降」的特性與五行的「金」代表的收斂、沉降的特質相似，因此五行歸類的「肺」就對應到「金」。十二天干的「庚、辛」屬金，古人認為選擇屬金的「庚日」以溫陽藥材敷貼在特定穴位，能強健同樣屬金的「肺」，以提升身體抵抗力，體現古人「天人相應」的養生智慧。

三伏貼療法強調在夏季最炎熱的「三伏天」期間進行，「三伏」指的是夏至過後第三、四個庚日及立秋後第一個庚日。陳郁文說，2025年三伏天時間為初伏7月20日、中伏7月30日與末伏8月9日，建議至少連續敷貼3次以上，才能提升體質與免疫功能。

陳郁文提醒，三伏貼敷貼期間需避免吃冰、喝冷飲，並注意室內外溫差及維持正常生活作息，如有發熱、咽喉腫痛、解便黏膩等濕熱、風熱的熱性症狀較不適合敷貼三伏貼，進行三伏貼治療前，應先由合格中醫師專業評估。