喪屍煙彈濫用1年增百倍　醫界還原首例個案發作始末

▲警方持續查獲喪屍煙彈，但濫用情形仍無緩解跡象。（圖／桃園警分局提供）

記者邱俊吉／台北報導

毒品「喪屍煙彈」這2年的濫用出現爆炸性成長，去年全台查獲的相關非尿液檢體逾1200件創新高，今年變本加厲，僅1到4月便已超過1600件。醫界日前首度披露一名受害者就診情形，個案當時的狀況令家人、醫師都不解，而如今各界雖對喪屍煙彈的毒害較為清楚，但它帶來的威脅，仍無緩解跡象。

喪屍煙彈是毒品「依托咪酯」（etomidate）俗稱，去年8月才被公告列為三級毒品，同年11月再被公告為二級毒品，升級速度之快，堪稱史無前例，而政府機關之所以加快管制腳步，主因是濫用情形嚴重，根據食藥署統計涉嫌毒品及管制藥品案的非尿液檢體紀錄， 喪屍煙彈在2023年僅查獲13件，2024年卻像坐直升機般衝到1252件，而今年光是第一季便有917件，到4月累計已達1676件，顯示濫用有增無減。

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▲一名男子自駕翻車，結果車內驚現喪屍煙彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

台北市立聯合醫院松德院區是台灣成癮防治重鎮，收治許多喪屍煙彈受害個案，成癮防治科主治醫師陳奇說，在2023年，全台醫院幾乎沒有收到任何案例，但最近1年光是松德院區便收治數十例，其他大型醫院的急、門診也陸續發現相關個案，濫用情形確實嚴峻。

針對喪屍煙彈毒害，陳奇說明，其原為臨床麻醉用藥，可對大腦產生抑制性的效果，同時減低衝動控制能力，其負面作用包括衝動增加、躁動、肌肉抽動，甚至有攻擊或自殺行為，且會引發腎上腺功能低下、內分泌失調、呼吸抑制、呼吸衰竭、神經受損等問題。

▲北市忠孝橋連環撞車，肇因是男子吸食喪屍煙彈後駕駛失控。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳奇也說，依托咪酯起初不在加強管制名單中，且可經電子煙吸入，加上電子煙又有酷、帥的假象包裝，使得誤用案例快速增加，部分患者吸入後情緒失控、劇烈暴走，甚至連親人也攻擊，讓醫師、警方均感震驚，而他在2024年初協助的個案，則為台灣首度發表在國際期刊的毒害案例。

當時社會、醫界對於喪屍煙彈認識極有限，故該名個案就醫時，一度使醫療團隊感到困惑。陳奇回憶，該患者約20歲，有穩定工作，但休假在家期間，只是吸了一會兒電子煙，便突然出現劇烈的情緒、行為變化，不僅持刀威脅家人，還聲稱要跳樓，甚至與到場處理的警察發生肢體衝突，最後由警方強制送醫。

陳奇表示，該個案首次到急診時，因症狀短暫且快速恢復，加上毒品尿檢如大麻、安非他命等均呈陰性，故醫療團隊未發現與毒品有關，但患者不久後再度來急診，且症狀類似，團隊才察覺有異，立刻展開討論，並調出低溫保存的尿液樣本，由台大醫院檢驗，終於證實元凶是依托咪酯。

此個案除揭開台灣醫界對抗喪屍煙彈的序幕，醫療團隊也決定將個案情形完整撰寫，希望這篇東亞首份依托咪酯相關毒害報告，能協助更多醫師辨識潛在威脅。

針對這名患者，陳奇指出，他當時自稱對電子煙含有哪些成分毫不知情，只是一般購買使用，可見相關產品成分混亂，又缺乏標示，風險實在太高。

陳奇提醒，許多民眾誤信電子煙比紙菸安全，卻不知其成分混雜且來源不明，若含有依托咪酯等危險物質，使用後恐自傷、傷人，故切勿輕信賣家說法，一旦用後出現異常反應，應儘速就醫，以降低成癮、傷害風險。