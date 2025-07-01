日本腦炎單周增5例「創5年新高」　病例分布中南部4縣市

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本腦炎流行中！疾病管制署今（1）日公布國內上周一口氣新增5起日本腦炎，個案分布於中南部4縣市，疫調顯示居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域。疾管署示警，單周增加5例創下5年來新高，由於目前氣溫持續炎熱有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增加趨勢。

疾管署公布這5例個案，居住地分別位於台中市南屯區、彰化縣花壇鄉、雲林縣北港鎮、屏東縣崁頂鄉及屏東縣高樹鄉，性別為3男2女，年齡介於40多歲至60多歲，發病日介於6月9日至6月23日，症狀包括發燒、嘔吐、頸部僵硬、意識障礙、頭痛、頭暈等，經就醫通報採檢確診日本腦炎。

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個案目前均住院治療中，同住者皆無疑似症狀。經衛生單位調查，5例個案居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，為降低疫情風險，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所提高通報警覺，同時加強民眾衛教宣導及適齡幼童預防接種等防治措施。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至6月30日，累計6例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為14、7、12及15例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署表示，國內正值日本腦炎流行季節，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，日本腦炎致死率可達20-30%，並有30-50%存活病例有神經性或精神性後遺症。

疾管署提醒，民眾至前述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時攜帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。