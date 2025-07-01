上周4起M痘創今年新高　全是30多歲男交友軟體「約炮」釀禍

▲疾管發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日公布國內上周新增4例M痘（Mpox）本土確定病例，創下今年單周新高。個案都是本國籍30多歲男性，分別是北部3例、南部1例，疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。疾管署副署長羅一鈞提醒，暑期為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種第一劑、第二劑疫苗。

疾管署說明，新增4例個案發病日介於6月17日至6月23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，其中3例未曾接種過M痘疫苗。

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我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至6月30日累計確診468例病例（437例本土及31例境外移入），其中今年累計16例（13例本土及3例境外移入），可見社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，仍以clade IIb為流行型別，目前未有clade I型之境外或本土病例。

全球M痘疫情持續，今年6月單月新增約7,800餘例病例為近2年高點，自今年初截至6月27日已累計約2萬9,400餘例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲國家包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。今年3例境外移入M痘病例均來自亞洲，包括中國、香港及泰國各1例。

疾管署統計，截至6月30日已有99,260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種68,193人，惟仍有約31,067人（占31%）僅接種第一劑疫苗，暑期為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者應儘速完成，以達完整保護力。

疾管署指出，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種。

目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。