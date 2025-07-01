彭振聲聞妻輕生崩潰　醫示警「2類高風險言語」須介入

▲彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，接到太太輕生死亡的噩耗的電話，突然情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」。對此，精神科醫師指出，這類語言表達絕對需要高度警示，包括「表示想要消失或死亡、表達極度自責或無望感」。

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今突然接到至親噩耗的電話後突然情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」警方證實，人在高雄的彭振聲妻子在今早9點01分輕生，確定已經死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此事，專業精神科醫師楊聰財指出，這類語言若出現在突發性重大創傷（如配偶自殺）後，更可能意味著當事人正處於急性創傷壓力反應（Acute Stress Reaction），也可能會邁向複雜性哀傷反應或創傷後壓力障礙（PTSD）。

楊聰財也列出高度警示言語，第一種是「表示想要消失或死亡」，如「我不想活了」、「活著沒有意義」、「如果我死了就好了」，第二種是表達極度自責或無望感，如「都是我害的」、「我沒有資格活著」，若當事人語言反覆出現絕望、自責、想死的話語，應視為高風險，建議立即介入。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995