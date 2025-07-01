ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

彭振聲聞妻輕生崩潰　醫示警「2類高風險言語」須介入

▲▼彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭振聲交保後離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，接到太太輕生死亡的噩耗的電話，突然情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」。對此，精神科醫師指出，這類語言表達絕對需要高度警示，包括「表示想要消失或死亡、表達極度自責或無望感」。

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今突然接到至親噩耗的電話後突然情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」警方證實，人在高雄的彭振聲妻子在今早9點01分輕生，確定已經死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此事，專業精神科醫師楊聰財指出，這類語言若出現在突發性重大創傷（如配偶自殺）後，更可能意味著當事人正處於急性創傷壓力反應（Acute Stress Reaction），也可能會邁向複雜性哀傷反應或創傷後壓力障礙（PTSD）。

楊聰財也列出高度警示言語，第一種是「表示想要消失或死亡」，如「我不想活了」、「活著沒有意義」、「如果我死了就好了」，第二種是表達極度自責或無望感，如「都是我害的」、「我沒有資格活著」，若當事人語言反覆出現絕望、自責、想死的話語，應視為高風險，建議立即介入。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【沒車要讓！】「28秒連10車」都不停...　屏東學童站斑馬線苦等

關鍵字： 彭振聲 柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「東森栢馥」今開幕！王令麟親身推薦：不像醫院的健康服務中心

「冠狀動脈」疾病會要命！名醫黃瑞仁示警「7大高危險群」

長庚資助花東學子參與競賽、拿證照　與4校簽約支援偏鄉技職教育

北榮推永續綠色醫療　導入「智慧回收機」可換折價券、魚飼料

「愛滋U=U」遭疑騙局　沈玉琳、陳漢典《不分手擂台》破解5迷思

什麼時候散步最好？　專家揭「黃金時間」與「危險時段」

【廣編】麗寶新藥攜手陽明交大　運用AI技術加速抗癌藥開發

「尿出烏龍茶」狂喝水也沒用！醫曝「3警訊」：死亡率相當高

日本腦炎單周增5例「創5年新高」　病例分布中南部4縣市

梨形身材有益健康？德研究：下半身脂肪儲存有驚人好處

讀者迴響

回到最上面