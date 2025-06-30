醫界不滿「擴招醫學系」　衛福部、教育部踩煞車：名額維持不變

▲經教育部和衛福部討論，醫學系招生名額1,300名現況不變。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

教育部在今年6月同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，招生名額擴增，更忽略不計國防醫學系自總量管制，醫界不滿打破現有醫學生員額管制。對此，衛福部、教育部今（30）日上午親自開會討論，最終達成共識，強調醫學系學生招生總名額維持1300名現況不變。

針對擴招醫學系，國內各醫師團體紛紛發聲反彈，認為教育部未經與各方協商，就在今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等三校的學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，招生名額從原本的23名增為35名，還把國防醫學系自總量管制忽略不計，導致醫學生供給人數從現在的1300人到近1600人。

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對此，衛福部醫事司司長劉越萍表示，衛福部的立場一直都跟醫師團體一樣，認為不該打破1300名的醫學生招生總名額，衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀今天上午8點半親自開會，主要就是針對醫學系招生名額總量議題進行討論。

劉越萍說，會議最終達成兩項結論，第一是醫學系學生招生總名額維持1300名之現況不變（含教育部及國防部權責核定的名額）」，第二是「醫學系招生名額需經醫學教育會以及全國醫學院校院校長會議討論獲致共識」。而有關清華、中興、中山等三校的學士後醫學系招生問題，還要等醫學教育會和全國醫學院校院校長會議討論後才會有定案。