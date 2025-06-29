大腸癌剋星！研究曝「2種蔬果」能殺癌細胞　這樣吃風險降2成

▲台灣大腸癌罹患率居高不下，且有年輕化趨勢。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者閔文昱／綜合報導

大腸癌連續多年高居台灣十大癌症發生率之首，根據國民健康署最新統計，2024年全台每年新增患者逾1萬7千人。醫師指出，除了定期進行糞便潛血檢查與大腸鏡檢查外，調整飲食習慣、攝取特定蔬果，也是預防大腸癌的重要一環。研究顯示，膳食纖維與天然類黃酮「槲皮素（Quercetin）」兩類成分對抑制癌細胞極具潛力。

腸胃科醫師陳保中表示，素食者罹患大腸癌的機率明顯低於葷食者，主因在於蔬果中含有大量纖維，可促進腸道蠕動、縮短糞便停留時間，降低腸道與致癌物質接觸風險。《美國臨床營養學期刊》2023年回顧研究指出，每日攝取超過25克膳食纖維，能使大腸癌風險降低超過22％。

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▲蔬果中的膳食纖維含量高，能促進腸道蠕動、縮短糞便在腸道停留的時間，進而減少致癌物質與腸黏膜的接觸。（圖／PIXABAY）

除了纖維，槲皮素也備受關注。槲皮素是一種天然植物色素，廣泛存在於洋蔥、蘋果、紅葡萄、青椒、花椰菜、綠茶等蔬果中。研究指出，槲皮素具有強效抗氧化與抗發炎作用，不僅能抑制腫瘤細胞增生、改善腸道菌相，還能促進癌細胞「凋亡」，有助提升腸道免疫力。2022年《藥理學前沿期刊》動物實驗更證實，其對抑制大腸癌細胞極具效果。

營養師江欣樺與潘盈臻皆提醒，槲皮素為脂溶性成分，人體吸收率不高，建議可搭配富含維生素C的水果，如奇異果、柑橘、檸檬等，以提升吸收效率。歐洲食品安全局建議，一般民眾每日從天然食物攝取10至100毫克為宜，若以營養品補充，建議每日500至2000毫克，並從低劑量開始為佳。

不過，醫師也強調，槲皮素雖具備抑癌潛力，但單一營養素無法全面預防癌症，民眾仍應從整體生活型態著手，包括規律運動、控制體重、戒菸限酒與減少紅肉攝取。國健署目前也針對45歲至74歲民眾提供免費大腸癌篩檢補助，鼓勵民眾主動檢查，早期發現、早期治療，守護腸道健康。