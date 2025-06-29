43歲男狂尿「褲襠塞手巾吸尿」　醫提「膀胱過動症」4症狀

▲醫師指出，急尿是膀胱過動症常見症狀。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名40多歲男性有尿急困擾，有時候甚至還來不及走到馬桶就尿出來，只能塞條小方巾在褲襠裡吸附尿液，晚上更是一夜尿7次，就醫檢查發現是「膀胱過動症」。醫師指出，「急尿、頻尿、夜尿和急迫性尿失禁」是膀胱過動症4大症狀，對患者的日常生活造成多方面的影響，例如睡眠障礙、避免社交、影響工作表現等，甚至也會減少性生活。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰指出，膀胱過動症的定義是非其他病因造成的尿急，可能合併急迫性尿失禁，同時經常合併頻尿與夜尿，膀胱過動症的盛行率約在11%～16%之間，且盛行率會隨年齡上升而增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

膀胱過動症的診斷最重要在於排除其他潛在的疾病，例如感染、結石、尿路癌症等，後續則是針對患者症狀的嚴重程度與不同面向進行治療。

在治療上，蔡昇翰建議，出門前或睡前要減少飲水，以免發生尿急或急迫性尿失禁，同時避免攝取咖啡因，咖啡因和攝護腺沒有直接關聯，但是會刺激膀胱收縮，對於有頻尿、尿急、夜尿的人來說，咖啡因會加重上述的症狀，因此應該盡量減少攝取，患者也可以進行膀胱自我訓練，於有急尿感時，嘗試轉移注意力，稍等5～10分鐘再去解尿。

另外現今臨床上也有藥物和侵入性治療，藥物可幫助減少膀胱內壁平滑肌收縮，侵入性治療則有膀胱肉毒桿菌注射、神經調節技術以及膀胱過大或尿液分流手術等，建議可和泌尿科醫師討論適合自己的治療方針。