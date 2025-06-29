咖啡因、紅肉都NG！醫示警「子宮肌瘤」5大飲食地雷

▲醫師提醒，子宮肌瘤患者要特別注意飲食問題。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「子宮肌瘤」是女性常見的良性腫瘤，通常在20歲至50歲的女性中較為普遍，可能會出現月經不規則、經血過多、腹部脹痛或頻繁排尿等問題。中醫師提醒，除了可以透過治療，日常也要注意飲食，建議患者要少吃5類食物，如紅肉、加工肉品、咖啡因等。

中醫師周宗翰指出，在子宮肌瘤患者飲食上，可以多吃高纖維飲食、抗氧化物食物、維生素D等。但特別建議要少吃「紅肉與加工肉品、高糖食物、咖啡因、高脂肪食物、高鹽飲食」。

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周宗翰說，加工肉品（如香腸、培根、火腿等）中含有較多的飽和脂肪和膽固醇，這些成分可能刺激體內的雌激素分泌，進而促使子宮肌瘤的增長；高糖食物（如糖果、糕點、含糖飲料等）會引起血糖波動，進而刺激胰島素分泌，當胰島素生長因子與胰島素的濃度過高，就會刺激子宮，並且造成子宮平滑肌異常增生。

而咖啡因同樣會刺激腎上腺素分泌，可能導致體內激素水平不穩，從而影響子宮肌瘤的生長；高脂肪食物（尤其是動物性脂肪）會增加體內的炎症反應；高鹽飲食則可能對血壓產生不良影響，增加心血管疾病與肝臟負擔，並可能加重子宮肌瘤患者的症狀。

周宗翰強調，飲食在調理子宮肌瘤方面相當重要，由於子宮肌瘤的生長主要和過量的雌激素波動、身體的慢性發炎有關，若能在飲食上將這兩個因素好好控制，將能使中藥的調理事半功倍。