愛喝「1飲料」！28歲孕婦3度進ICU　早產嬰兒進重症監護室

▲28歲李姓孕婦，懷孕時喜歡喝奶茶，導致妊娠高血壓，最終必須提前剖腹產。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

大陸河南鄭州一名懷孕32周的李姓女子，因妊娠期間飲食不當、頻繁飲用奶茶導致妊娠高血壓，最終必須提前剖腹產，早產嬰兒僅重約1600公克，目前仍在新生兒重症監護室接受治療。

據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，28歲的李姓女子在懷孕期間不愛喝水，卻幾乎每日飲用一至兩杯奶茶。近日她在家中突然出現頭暈與惡心症狀，最終昏厥，丈夫見狀緊急將其送醫。經檢查，醫師診斷她罹患妊娠高血壓，且胎兒血液與營養交換通道已遭阻塞，必須緊急剖腹生產以保母子性命。

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主治醫師指出，李姓女子的病情與其長期攝取奶茶中的反式脂肪酸有關。河南省中醫院婦產科主任辛琰琰表示，奶茶中的奶蓋與奶油含大量反式脂肪酸，進入血液後難以分解，容易在血管中沉積造成阻塞。她指出：「媽媽的血管堵塞了，孩子等同於斷水、斷糧、斷氣，只能透過提前生產來保命。」

這也已是李姓女子在懷孕時第三次因為不當飲食被送醫院急救。據了解，她在此前的兩次住院中亦因飲食問題進入ICU，但仍未改變習慣。即使醫師一再警告奶茶對胎兒與母體的潛在風險，包括增加高血壓、胎兒缺氧，甚至可能造成胎死腹中，李女士仍未有效控制奶茶攝取。

事件曝光後，引發社會廣泛關注與網民熱議。許多網友分享自身經歷，強調孕期節制與遵醫囑的重要性，有網友表示：「我懷孕期間一口含糖飲料都不敢喝，只為孩子的健康著想」、「十個月的節制換來孩子一生健康值得」、「都進過急診了還敢這麼喝」。

醫師呼籲，孕期飲食應特別注意營養均衡與健康，並強調並非完全禁止攝取特定食物，而是需依個人體質與孕期狀況適度調整。「每位孕婦的體質不同，不能盲目模仿他人的經驗，更不應輕信網路偏方，應以醫師說法為主。

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