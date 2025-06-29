夏天開車如泡毒窟　5招快速清除致癌空氣

▲汽車內部設備含有許多塑膠成分、黏著劑，若長時間在高溫曝曬下，很容易讓有毒成分濃度增高，進而危害健康。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高溫夏日，中國曾爆發汽車隔音棉疑似甲醛超標，造成85位車主相繼罹癌，甚至有人因此過世。專家告訴CTWANT，汽車內裝含有許多塑膠、黏著劑，夏天在豔陽曝曬下更容易產生致癌物質，如果長時間待在密閉的車內，就猶如泡在毒窟之中，建議避免陽光曝曬、開車前先讓車內空氣流通、選擇車外循環空調、更換冷氣濾網、不使用車用芳香劑，掌握5招就能減少吸入致癌物。

根據中國媒體報導，中國國企「一汽大眾」某款車型被爆使用甲醛超標的隔音棉，買車後車主普遍聞到刺鼻異味，其中一位女車主使用2年後確診白血病，懷疑與汽車相關，2019年因而聯繫同款汽車車主，結果發現導致85位車主罹癌，已有8人死亡，患病者中有50多人都是血癌患者。

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林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，台灣汽車市場管理與審查相對嚴格，比較不會出現有毒材料的情況，但若在夏天高溫時，車內的塑膠、黏著劑等所含的甲醛成分，就可能濃度變高，進而威脅人體健康。

顏宗海說，甲醛被世界衛生組織列為一級致癌物，存在於許多室內裝潢材料中，包括黏著劑、木材加工品、汽車內裝。「甲醛對人體的影響分短期與長期兩種，短期暴露是當空氣中甲醛濃度超過0.1毫克/立方公尺，會感到有異味，濃度達到0.5以上時，容易引發眼睛刺痛、流淚、呼吸道不適、咳嗽、胸悶，甚至誘發氣喘。」

例如3/20開幕的南港LaLaport，由於剛裝潢完、再加上滿滿人潮影響空氣流通，許多民眾一進去就聞到濃濃的甲醛味，甚至有部落客在社群Threads發文表示，一進LaLaport就感到眼睛不舒服，就醫後發現是甲醛所導致，文章引來許多網友附和，多數人都是眼睛發癢，甚至有人因此立刻逃離南港LaLaport。

▲甲醛存在於許多室內裝潢材料，如果長時間接觸會增加罹癌機率。（示意圖／CTWANT提供）

顏宗海說，長期暴露是指長時間吸入甲醛，會增加鼻咽癌、白血病（血癌）等癌症的風險。因此，若長期處於甲醛濃度偏高的環境，例如高溫的汽車內，確實可能提高癌症罹患率。

若要避免吸入有害氣體，顏宗海建議停車時盡量選擇室內或陰涼處，若只能停在戶外或陽光曝曬處，上車前打開車門與窗戶，開啟冷氣，讓車內空氣流通約10~15分鐘後再開車，也要定期更換冷氣濾網，並且讓空調設定為車外循環。若是購買新車，新車內裝甲醛及其他揮發性有機物（VOCs）濃度通常較高，建議開車時應持續保持通風，並避免長時間停留車內。

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈曾受訪表示，她的車子是停在戶外，就算是夏天車外很熱，但與其吸入車內可能有害物質，開車前她還會先站在車外，將車子窗戶全搖下來，並將車門開開關關好幾次，加速車內空氣流通後，再進車內開車。

譚敦慈也提醒，車內不要放芳香劑，芳香劑之所以香味持久不散，主要是靠定香劑，這常常就是種塑化劑，更糟糕的是，部分不合格產品為了定香，可能添加含甲醛成分，或使用PVC（聚氯乙烯）材質，導致塑化劑釋出，這些化學物質同樣會在高溫環境中揮發，經由吸入進入人體。

顏宗海表示，癌症的發生通常是多重因素共同影響，包括基因、生活習慣、環境暴露等，不需簡單將個案與單一化學物質直接劃上等號，但若能減少不必要的暴露風險，對健康更有保障。

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