擦防曬竟藏致癌風險　醫師也中鏢！保命4招一次看

▲近日天氣炎熱，許多人外出都會擦防曬乳保護皮膚，但其中的二苯酮-3成分長期使用會有致癌疑慮，專家呼籲要徹底清潔。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

炎炎夏日，少不了塗抹防曬乳預防紫外線傷害，令人意外的是，防曬乳中竟含有致癌疑慮的二苯酮-3(Benzophenone-3)，甚至就連醫師也中招，檢查發現體內指數竟超標100倍，專家告訴CTWANT，可優先選擇陽傘、衣物防曬，若要使用防曬乳，一定要慎選合法品牌，同時塗抹薄薄一層、最後徹底卸妝清潔，只要掌握上述4招，就能降低防曬乳致癌疑慮。

一名59歲女子罹患子宮內膜癌第三期，檢查發現體內環境荷爾蒙超標。營養功能醫學專家劉博仁醫師透露，檢視這位女子的生活習慣後，推測可能與女子長期擦防曬乳相關，因為多數防曬乳中含有二苯酮-3，這是一種環境荷爾蒙，長期接觸可能會干擾人體的荷爾蒙，進而增加癌症風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家醫科醫師陳欣湄也深受其害，她在臉書PO文表示，「多年前檢測發現我體內的二苯酮-3指數超標100倍，我審視自己的生活，儘管很少用防曬乳，但我每天都會擦一點粉底液（裡頭是有防曬成分的），如果不是檢查，根本不會想到跟它有關。」

皮膚科醫師趙昭明表示，防曬乳分為化學性防曬、物理性防曬，二苯酮-3很常被運用在化學性防曬乳中，因為它能夠保護皮膚免受紫外線UVA、UVB的傷害，所以多數防曬乳都含有此成分。

「物理性防曬品就不含二苯酮-3成分，所以有些醫師會建議選擇這類防曬品，但其實各有優缺點，例如物理性防曬品中常含有二氧化鈦，最近一些研究顯示奈米顆粒的二氧化鈦可能具有潛在的基因毒性，可能損害DNA，增加致癌風險。」

▲毒物專家建議，若需在戶外長時間活動，建議可用陽傘、長袖衣物等方式防曬。（示意圖／CTWANT提供）

趙昭明說，無論是哪種類型的防曬品，其實卸妝最重要，只要徹底清潔皮膚上的化學成分，就能降低皮膚吸收環境荷爾蒙的機率。「另外，也要選擇合法品牌的防曬用品，避免產品添加不明成分，同時塗抹防曬乳時盡量輕薄、均勻，不要讓皮膚有太多負擔。」

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海則認為，如果長時間在戶外活動，可優先考慮陽傘、袖套等防曬方式，就能完全避免環境荷爾蒙的疑慮。「不過，日常生活中實在有太多環境荷爾蒙、塑化劑，如果民眾擔心，也可到醫療院所進行尿液檢測，大約需自費2000~4000左右。」

另外，促進新陳代謝也是一種排毒的好方法，顏宗海建議多喝水、多吃蔬果就能減少體內毒素。陳欣湄表示，B群、硒、鋅對肝、腎對排塑化劑有幫助，而「十字花科蔬菜」裡的吲哚化合物與蘿蔔硫素，亦可以幫助脂溶性毒素轉化成水溶性毒素，對加強肝臟排毒很有益處。

延伸閱讀

▸ 高溫隱形毒2／夏天開車「猶如泡毒窟」 5招快速清除致癌空氣

▸ 寵物情緣／貓星人愛吃醋 電豹女筱緹為牠揚言：不交男友

▸ 原始連結