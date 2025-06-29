台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

▲您有達到平均值嗎？（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

台男長度贏南韓、輸日本！泌尿科醫師呂謹亨分享，2025最新全球陰莖尺寸大調查，台灣男性平均12.5公分，全球第117名，略低於全球平均值13.91公分。

呂謹亨近日在臉書說，常常有患者來泌尿科詢問，自己的GG的長度是否正常？是否需要增粗增大？根據線上資料庫《Data Pandas》2025年發布的全球男性陰莖長度報告顯示，台灣男性勃起後的平均陰莖長度為12.5公分，在亞洲地區，台灣的排名高於南韓（10.8公分）、泰國（9.43公分），但略低於日本（12.6公分）。

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呂謹亨指出，陰莖長度在臨床上並不是隨便量的，常見的醫學測量方式是「拉伸陰莖長度（Stretched Penile Length, SPL）」，即在非勃起狀態下，將陰莖輕拉至最長，從恥骨上緣到龜頭尖端進行測量，常見數據參考（亞洲族群）：

SPL平均長度：約12.9 ± 1.2公分



未拉伸陰莖長度：約6.5 ± 0.7公分

呂謹亨表示，若一位男性的SPL在同族群中小於平均值「兩個標準差」，即可診斷為陰莖過小（Micropenis），多為先天性賀爾蒙異常（如睪固酮不足）所致。



呂謹亨提到，並非所有的「陰莖短小」都是天生問題，有些是後天性陰莖視覺縮短，例如：

1、包埋陰莖（Buried Penis）

因腹部脂肪過多，使陰莖根部被埋在脂肪中。或是陰莖根部的皮膚無法固定在恥骨韌帶，造成包皮鬆弛，勃起前陰莖埋在包皮中。

2、蹼狀莖

陰莖陰囊連接部分過多，造成陰莖埋在包皮陰囊的皮膚內。

3、慢性發炎、術後疤痕攣縮

如慢性發炎、或包皮手術後疤痕拉扯，造成皮膚收縮。

呂謹亨說，這些狀況經專業泌尿科醫師評估後，可透過重建手術或消脂矯正改善。



呂謹亨指出，隨著審美觀念與科技進步，男性也開始重視陰莖的外觀與比例，陰莖增粗手術與龜頭增大治療日益普遍，尤其在韓國與台灣等地形成趨勢，常見陰莖增粗手術方式包皮折疊術、自體脂肪注射、玻尿酸注射、異體真皮植入。

呂謹亨表示，有些男性雖陰莖本體粗大，但龜頭比例較小，可能影響自信或伴侶觀感；另外，龜頭增大，部分病人也有治療早洩的效果，常見的龜頭增大方式包括玻尿酸注射、異體真皮層注入。



呂謹亨提到，陰莖長度與外觀是許多男性關心的議題，但醫學上更重視的是性功能、泌尿功能與心理健康；若有自我外觀疑慮，建議先諮詢泌尿科醫師，了解實際情況與治療選項，避免追求不切實際的「完美尺寸」。