「鹽水漱口」可以消炎殺菌？醫破迷思：恐害口腔黏膜受損

▲醫師指出，鹽水漱口不具殺菌作用。（示意圖／取自pixabay）

文／好食課（專家資訊：李晏廷醫師）

鹽水漱口是許多民眾用以舒緩喉嚨痛的居家偏方，相傳以鹽水清洗口腔及喉嚨，能減緩鼻喉症狀；疫情與流感期間，網路上更不時流傳鹽水能消炎止痛、殺菌消毒！鹽水殺菌消炎究竟是真是假？好食課這次邀請中山醫院耳鼻喉科醫師李晏廷為大家解析，並分享新冠患者居家就能操作的緩解小妙招。

問題一⟫鹽水漱口殺菌是真的嗎？

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解析⟫鹽水不具殺菌作用

鹽水漱口屬於物理性的清潔，並不具網傳殺菌消毒的作用。患者之所以感到症狀在漱口後得以舒緩，主要是因為水流來回沖刷掉黏著於口腔及咽喉區的分泌物及病原體，機械性清潔協助減少局部的細菌附著與刺激，從而間接達到舒緩效果。

而針對新冠肺炎，目前並沒有研究佐證鹽水具有預防新冠的效果，最有效的預防方式還是接種疫苗並做好防護措施，不應將鹽水當成預防感染的方式。確診後若出現喉嚨不適、分泌物堆積在喉嚨、或是因久咳而咽喉乾燥等情況，以適當濃度的鹽水漱口仍可作為輔助措施，幫助維持咽喉濕潤。

問題二⟫鹽水漱口可以消炎嗎？

解析⟫生理食鹽水溫漱有助舒緩發炎，但仍應以醫師治療與藥物為主，鹽水為輔助角色

雖然鹽水不具殺菌作用，但卻可透過以下三種機制舒緩發炎：

滲透壓效應：

「滲透壓」是指溶液中溶質濃度造成水分移動的壓力。當鹽水濃度高於身體組織液時，水分會從組織中被吸入鹽水中，達到濃度平衡。應用在喉嚨發炎時，適當濃度的鹽水能透過這種滲透壓效應，將發炎部位黏膜中的多餘水分排出，進而減少腫脹、舒緩喉嚨腫痛，適合用於咽喉黏膜腫脹或分泌物過多的情況，能降低發炎造成的壓迫與不適感，同時不會對黏膜造成過度刺激。

沖洗刺激物：

前段提到「機械性清潔」可沖刷口腔及咽喉，特別是仰頭漱口時，可以幫助清除局部附著的病原體代謝廢物與分泌物，降低黏膜刺激。

修復黏液纖毛清除系統：

人體呼吸道本身就具備清除異物與病菌的防禦機制，正常情況之下，呼吸道表層覆蓋的黏液纖毛系統會將我們吸入的灰塵、細菌等雜質沾附於黏液層上，並藉由纖毛運動向外推送，讓異物從鼻腔或口腔排出。

但是當呼吸道黏膜發炎時，細胞表層黏液分泌減少，上呼吸道粘膜乾燥，就會讓清除能力下降，痰液無法順利排出。這時藉由鹽水漱口及喉嚨，讓上呼吸道黏膜維持適當濕潤狀態，有助正常的自我清潔與防禦系統運作，屬「屏障保護」的輔助概念。

問題三⟫漱口鹽水比例怎麼調？

解析⟫漱口鹽水濃度不是愈高愈好，以0.9-1.5%最理想

漱口的鹽水濃度以0.9%-1.5%為佳，選用現成市售生理食鹽水最為方便，濃度也可精確控制在0.9%，與人體組織滲透壓相近，是相對溫和、安全的選擇；若民眾想自行調配，則可以在250mL溫開水中加入2-3g食鹽。

醫師表示，若長期使用濃度太高的鹽水漱口，反而容易使口腔黏膜受損，讓細菌侵入體內。舉例來說，海水鹽度約為3.5％，喝入口中會感到強烈刺激與不適，因此建議自製鹽水濃度維持在0.9-1.5%範圍內，即可達到清潔舒緩效果。此外，自行調配時也務必注意水源清潔，建議使用純水或煮沸後冷卻的溫開水，避免細菌殘留。

問題四⟫喉嚨痛如何消炎舒緩？過敏性鼻炎、鼻涕倒流緩解建議

過敏性鼻炎患者、鼻涕倒流患者或是新冠患者，可至耳鼻喉專科院所以生理食鹽水洗鼻。鹽水從一側鼻孔灌入，自另一鼻孔或口腔排出，沖洗鼻腔、鼻後部與口腔、咽喉區域，即可一舉兩得兼顧清潔與舒緩。尤其是鼻過敏患者平時容易因鼻涕倒流導致咽喉不適，養成生理食鹽水漱口或定期至診所洗鼻的習慣，可以幫助改善症狀，屬於長期上呼吸道保養的一環。

扁桃腺結石或慢性發炎患者，適度使用生理食鹽水漱口可以幫助清除扁桃腺癮窩內食物殘渣，減少扁桃腺開口堵塞情形，並紓緩慢性發炎引起的口臭、異物感等困擾。