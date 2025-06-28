天熱口乾「喝水也沒用」當心5病症上身　原因症狀一次看

▲天熱覺得口乾舌燥，如果補充水分還是覺得口乾或者有其他症狀，要注意其他疾病。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

近來天氣高溫炎熱，大量流汗會造成身體缺水，出現口乾舌燥等情況，但是持續的口乾，有可能案情沒有那麼單純。林口長庚醫院風濕過敏免疫科臉書粉專發文指出，包含修格蘭氏症候群、自律神經失調、甲狀腺亢進、糖尿病或腎臟疾病等5類疾病會出現口乾舌燥情況，建議多留心自身狀況，若持續感覺口乾嚴重或有伴隨有其他症狀，應就醫檢查確認。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科粉專指出，一般的身體缺水現象，在慢慢補充水分後就會改善；但若持續感覺到口乾，甚至有其他症狀時，要注意是否有其他疾病發生的可能性。

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1、修格蘭氏症候群

又稱乾燥症，因為免疫系統攻擊唾液腺和淚腺，會覺得口乾舌燥、眼睛乾澀，可能也會有皮膚乾燥、鼻腔黏膜等其他部位乾燥的問題。

2、自律神經失調

會有唾液腺分泌不足，因而出現口乾舌燥的情況。

3、甲狀腺亢進

代謝失常，會使人體所需水分增加，而出現口乾的問題。

4、糖尿病

當患者血糖控制不佳時，容易出現口乾的情形。

5、腎臟疾病

患者因為腎臟失去原有功能，出現唾液分泌不足、口乾的問題。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科粉專文章也提到，修格蘭氏症好發於更年期後的女性，常被錯認為是更年期症狀而忽略，等到發現問題時已侵犯其他器官，造成不可逆的傷害。此外，男性、年輕女性、甚至小孩也有發病的可能性。

粉專提醒，天氣炎熱要適時補充水分、電解質，預防熱傷害發生，而若口乾情形未能改善，或有其他身體不適的情形，請立即就醫檢查。