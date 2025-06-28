「糖尿病前期」失智風險多54%　醫曝高血糖傷腦2機制

▲以為血糖偏高、尚未被診斷為糖尿病，就可以不必太在意？醫師示警認知功能退化風險。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高不會對健康造成太大影響。醫師示警，在糖尿病前期，罹患血管性失智症 (VD) 的風險，就比血糖正常者高出54%。換句話說，就算血糖只是略為升高，也可能增加未來認知功能退化的風險。

減重暨家醫科醫師魏士航指出，根據一篇刊登於《Diabetes, Obesity and Metabolism》期刊、分析英國生物樣本庫（UK Biobank）近 45 萬名 40 至 69 歲受試者的研究，使用英國的血糖定義（糖尿病前期為 HbA1c 42–<48 mmol/mol，糖尿病為 ≥48 mmol/mol）進行數據分析。結果發現，處於糖尿病前期的人，在類似撲克牌遊戲「心臟病」的符號配對測驗中，其反應速度比血糖正常者慢了約 1%。

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魏士航說明，雖然這個差距看似微小，但已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊的效率正在下降，也意味血糖對認知功能的影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生。

除了反應變慢，研究也發現，糖尿病前期患者的大腦結構出現異常。被視為腦血管病變或老化早期指標的「白質高訊號（WMH）」比血糖正常者多出 3%，顯示腦部小血管可能已經受損。同時，負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小（約少了 36 mm³） 的現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者。這些發現皆證實高血糖會對腦部造成實質性的損害，而非單純的老化現象。

研究更進一步指出，糖尿病前期者未來出現認知功能下降的風險，較血糖正常者增加 42%，與已確診糖尿病者的 39% 差異不大。也就是說，高血糖帶來的風險，其實早在糖尿病確診前就已經悄然累積。

高血糖對大腦的傷害主要來自兩大機制：

1、血管路徑（vascular pathway）：高血糖會直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與血管性失智症。

2、神經元路徑（neural pathway）：慢性高血糖也可能傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。

魏士航解釋，這兩條路徑可能同時作用、相互影響，讓大腦逐步退化。更糟的是，糖尿病前期患者常合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，進一步加劇大腦損傷。

魏士航提醒，別再輕忽血糖異常的狀況，避免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期。當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，針對體重、血壓、飲食與生活型態進行全方位調整，讓血糖有機會恢復到正常範圍。與其等待疾病發展，不如及早採取行動，為健康把關。