健保8/1開放「抗生素門診注射」解急診壅塞　拚年減2萬人住院

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內急診壅塞問題嚴峻，健保署署長石崇良今（27）日再拋對策，健保共擬會昨通過給付「門診靜脈抗生素注射」，初步預估每年約2萬人可從住院轉門診接受治療，讓病房利用可以更有效率，真正收治重症病人，讓急診候床情況得到改善，對民眾來說方便性提升，還能節省健保經費約3億元。

健保署昨日召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，石崇良今日宣布會議中通過3項新制將於8月1日實施，分別是「門診靜脈抗生素治療獎勵方案」、「癌症化療學名藥鼓勵措施」、「遠距醫療擴大」。

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其中有助於解決急診壅塞、增加醫院病床使用效率的是「門診靜脈抗生素治療」，石崇良說明，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，因為得使用針劑抗生素，會採住院接受治療。

石崇良說，健保通過門診靜脈注射抗生素，處置費會按日包裹給付，一天給付1031點，一天打兩次給付1234點，每個療程以5天為限，依病程需要可延長，另個案管理費5天給付500點。

石崇良推估，國內一年約20萬人次因為感染症住院，能夠10%病人轉入門診治療，約2萬人受惠，增加門診處置費大概1億點，且因為這些個案若住院支出點數更高，初步估計反而可節省約3億。

石崇良表示，若個案評估後改採門診注射，不但可減輕醫院住院負擔，急診候床壓力，對民眾來說更是方便，因為不必綁在醫院，可以正常生活上班，時間到了再來打抗生素即可，而健保署也會要求院方管理追蹤病情變化，如果有需要也可隨時轉為住院。

不過有些民眾可能會因為住院才有商業保險理賠，減少門診治療誘因，石崇良強調，門診抗生素治療方案都是健保給付，若和住院相比，患者健保部分負擔下降，後續也會和保險業者、金管會討論，怎樣修正保單，可以符合醫療趨勢。

共擬會議也通過使用生物相似藥鼓勵試辦計畫，石崇良說，針對癌症化療的學名藥，納入15個成分，只要開立處方就給予獎勵、藥費差額回饋等，以避免太過仰賴寡占的原廠藥。

至於偏鄉遠距醫療擴大部分，原本僅限五官科為主，石崇良說明，後續規劃適用地區將不限科別，所有科別都可以遠距會診，但避免排擠資源，要求當地該專科少於3名醫師才能開放，由承辦IDS計畫院所提出申請。