▲生成式AI愈來愈普遍，助人工作便利之餘，也引發不少擔心自已被取代的焦慮。（圖／記者吳立言攝）

記者邱俊吉／台北報導

生成式AI快速進入生活，「總有一天我會被取代」的疑慮，相信曾出現在不少民眾的腦海。為協助理解這股情緒，並辨識過度不信任的傾向，國際學者團隊首度開發出「AI陰謀論信念量表」，其中簡化版僅5題，一般人也能快速自我檢測，評估是否對AI懷有過度的陰謀式想法。

相關研究由台灣及土耳其學者共同進行，團隊成員、成功大學健康照護科學研究所教授林宗瑩說，近年AI技術普及，許多人對此浪潮產生焦慮，例如會擔心AI擁有意識、將控制人類，或背後有特定勢力操縱等，而相關陰謀論的形成，一般推測與資訊焦慮、科技不確定性及社會迷惘感有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林宗瑩表示，為更清楚了解AI陰謀論，研究團隊設計量表，並以線上自填方式，邀請788名土耳其成年人參與，平均年齡約25歲，女性佔56%；參與者除回答量表題目外，另填寫3份與焦慮、社會疏離感、一般陰謀想法有關的問卷，藉此對照多種心理因素之間的關聯。

針對此量表，林宗瑩說，研究團隊整理出30題正式版本，並歸納出5種常見的AI陰謀論類型：

●控制論陰謀：認為AI終將主導人類的生活與決策。

●操縱者假說：相信AI其實是某些集團操控社會的工具。

●末日預言：擔心AI會導致人類走向毀滅。

●超自然屬性：相信AI具備意識、靈魂甚至神秘力量。

●隱形滲透：認定AI早已滲透日常，無所不在。

▲AI技術發展快速，某些陰謀論者甚至擔心AI會毀滅世界。圖為美韓共同軍演發射玄武-2系列彈道飛彈畫面。（圖／路透）

林宗瑩指出，為方便快速評估，研究團隊再從這5種類型中各選出1題，組成5題版簡化量表（AICBS-5），每題得分為1到5分（非常不同意1分，非常同意5分），若總得分超過15 分，表示對AI可能已有不信任的傾向；若達到25分，代表對於AI陰謀論有高度支持， 需特別留意恐影響日常生活判斷。

AI陰謀論信念量表：

1. AI 將接管人類，並在全球發動大規模屠殺。

2. AI 生成的錯假資訊將導致社會混亂。

3. AI 會讓人們變得懶惰，最終導致愚蠢的一代誕生。

4. AI 將透過遠端操控與發射核武，引發各國戰爭。

5. 大型企業會透過搭載 AI 的智慧機器，改變人們的行為模式。

此外，林宗瑩說明，從研究結果可見，AI陰謀論往往和高度焦慮、不確定感有關，也可能與個人對社會疏離或資訊過載的感受有連動，對此研究團隊提出4點建議，希望有助民眾在AI時代能保持心理平衡：

●不要全信AI，也不必完全不信：AI並非萬能，但也不是邪惡的黑盒子，過度樂觀或悲觀都容易偏頗。

●了解AI能做什麼、不能做什麼：可透過閱讀或參加簡易課程認識AI的原理及侷限，減少來自未知的恐懼。

●學會調適情緒，與AI共存：若感到焦慮、無力，可先暫停接觸相關資訊，再決定是否深入了解。

●讓AI成為照見自己盲點的工具：AI在某些領域表現優秀，與其抗拒，不如學習和AI合作，進一步提升自我。

林宗瑩強調，開發此量表不是為了貼標籤誰是「陰謀論者」，而是協助民眾理解人類在科技巨變中的心理反應，「與其恐懼AI，不如試著了解它，才能真正掌握未來」。