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LIVE／東森栢馥開幕暨健康講座　黃瑞仁院長分享心臟健康秘訣

生活中心／台北報導

東森栢馥功能醫學健康服務會館今天隆重開幕，除了舉辦盛大的開幕活動，《ETtoday健康雲》與東森栢馥下午也將舉辦第7場健康講座「心臟健康、快樂生活」，邀請台灣心臟內科權威、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁擔任主講人，幫助民眾邁向健康人生。《ETtoday新聞雲》將同步直播這場講座的精彩內容。

心臟血管疾病長年高居國人死因前列，輔仁大學附設醫院院長、同時擔任台大及輔大醫學院內科教授的黃瑞仁提及，冠狀動脈疾病是心臟本身供血系統出現狹窄或阻塞所致，輕則引發心絞痛，重則可能導致心肌梗塞或猝死，民眾應從生活習慣做起，落實多方位預防。

▲▼輔大醫院院長黃瑞仁專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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▲輔大醫院院長黃瑞仁下午將在東森栢馥開講。（圖／記者湯興漢攝）

冠狀動脈疾病的危險因子明確，包括高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、肥胖、缺乏運動及家族病史等，隨年齡增長、女性進入更年期後，風險亦明顯升高。他強調，冠心病的診斷仰賴心電圖、運動心電圖、核子心臟掃描、電腦斷層與心導管檢查，應早期發現、即時介入。

在預防面向上，黃瑞仁呼籲國人關注「三高一胖」問題，他也提醒，代謝症候群是多種慢性病的前哨站，若腰圍過粗、三酸甘油脂偏高、好膽固醇偏低、血壓與血糖異常，5項中符合3項即屬高風險群，需積極介入管理。他呼籲民眾從日常做起，定期健康檢查、均衡飲食與規律運動，是守護心血管健康的關鍵。

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關鍵字： 健康 心臟 冠心病 預防 講座

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