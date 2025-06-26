每4人有1人罹病！代謝症候群悄悄上身　醫：恐引爆5大慢性病

▲門諾醫院腎臟內科醫師沈治華走入花蓮市民樂社區舉辦衛教講座。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛福部國健署統計，台灣每4位成人就有1人罹患代謝症候群，且多半沒有明顯症狀，卻大幅提高罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病與腦中風的風險，堪稱慢性病的前哨警報。門諾醫院腎臟內科醫師沈治華25日上午走入花蓮市民樂社區舉辦衛教講座，提醒民眾：「代謝症候群不痛不癢，卻是潛伏的健康殺手，現在不管，將來代價很大！」



沈治華指出，代謝症候群並非單一疾病，而是一組與代謝異常有關的身體指標異常狀況，包含高血壓、高血糖、腹部肥胖、高三酸甘油酯、低高密度膽固醇等五項指標，只要符合其中三項，即可診斷為代謝症候群。「它就像紅燈警示，代表身體正在走向慢性病的路上，不能再忽視。」



國健署統計，台灣20-64歲成年人中，平均每4人就有1人罹患代謝症候群，男性盛行率更高達30.4％。這族群正處於壯年工作期，常因三餐不定時、久坐少動、應酬多、壓力大而忽略健康警訊。

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▲醫師指出，特別是「腹部肥胖」常是最明顯的警訊，也是內臟脂肪堆積、胰島素阻抗的指標。

沈醫師提醒，代謝症候群有5個關鍵指標，包括「腰圍過粗」：男性≥90公分、女性≥80公分；「血壓偏高」：收縮壓≥130 mmHg或舒張壓≥85 mmHg。「空腹血糖偏高」：≥100 mg/dL。「三酸甘油酯偏高」：≥150 mg/dL。「好膽固醇偏低」：男性<40 mg/dL、女性<50 mg/dL。如果不加以改善，將比一般人增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、2倍中風和心臟病風險，身體會逐步被慢性病接管。

沈治華表示，造成代謝症候群的主因，多數與飲食不當、運動不足、肥胖和壓力大有關，家族遺傳則約佔20％。特別是「腹部肥胖」常是最明顯的警訊，也是內臟脂肪堆積、胰島素阻抗的指標。

▲醫師提醒，代謝症候群不痛不癢，卻是潛伏的健康殺手，現在不管，將來代價很大。

現場長輩熱情參與，沈醫師也傳授「預防代謝症候群的五大絕招」：聰明選、健康吃：實踐「三低一高」原則——低油、低糖、低鹽、高纖。多吃蔬菜、水果、全穀雜糧，少吃甜食、炸物與加工食品。站起來動一動：避免久坐，每天至少運動30分鐘，如快走、騎腳踏車、廣場舞都很適合。



注意要不吸菸、少喝酒！他強調，酒精與香菸均會影響肝臟與心血管健康，建議逐步戒除，必要時可尋求專業協助。壓力來臨要轉移注意力，透過唱歌、閱讀、聊天、種花、寫日記或信仰支持舒緩壓力。且需定期檢查，早期發現：善用政府提供的成人健檢，及早掌握血壓、血糖、血脂與腰圍狀況。



「代謝症候群不是一夕發病，而是長期生活型態堆積的結果，幸好它是可逆的，只要你願意從現在開始做改變。」沈醫師以此勉勵在場民眾，也鼓勵長輩帶著家人一起加入健康生活行列。

