非癌病人僅2成接受安寧療護　台大醫揭2原因：家屬仍難接受

▲台大醫院130週年院慶研討會，台大家庭醫學部主任程劭儀分享緩和療護推動30年經驗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

當生命走到最後階段，安寧緩和醫療照護可減輕病人痛苦，也讓家屬可以好好道別，但衛福部相關統計顯示，國人臨終接受安寧療護仍以癌症病人為主，非癌病人占比僅有23%，還有很大的努力空間。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀分析卡關原因，包含非癌疾病末期難以定義以及家屬仍難接受；目前國際間陸續對可執行安寧的非癌疾病訂定準則，包含心衰竭、COPD、失智等3疾病已經有所依循。

台大醫院今（26）日舉辦「台大醫院130週年院慶研討會記者會 緩和療護三十載：深耕、傳承、共創未來」記者會，分享30年來照顧超過萬名末期病人的安寧緩和醫療經驗。

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根據國發會統計，2023年全台有18.5萬人死亡，推估到2050年死亡人數將達到30.9萬，死亡照護需求日益增加。而根據健保署國人臨終接受安寧療護統計，2023年死亡前一年接受安寧比率約32％，其中癌症病人有64％接受安寧，值得注意的是，非癌症病人接受安寧比率仍低，僅有23％。

程劭儀指出，健保早在2009年將八種非癌疾病納入安寧緩和醫療，近期還將衰弱老人也列入對象，但是推動上仍有努力空間，分析有兩大原因，包含這些疾病不像癌症有四期，很難定義何時是疾病末期，臨床醫師不太確定何時可以轉介，此外，家屬也會因為「又不是癌症為何要安寧」等觀念，沒有辦法接受。

程劭儀表示，目前國際上致力於制定非癌疾病的安寧準則，台灣醫療團隊也積極參與，陸續已經有心臟衰竭、慢性肺阻塞、失智患者等3類疾病完成安寧轉介指引，至於腎衰竭等疾病還在努力中，希望讓醫師可以清楚了解何時可以讓病人接受緩和醫療的照顧。

▲病友家屬連純慧女士（右）深情分享父親連醫師於台大醫院走完人生最後一程的故事。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院緩和醫療病房成立於1995年6月，是全國首座由公立醫院設立的緩和醫療病房，從創立之初即強調「全人、全程、全隊」的照護理念，組成橫跨醫師、護理師、社工、心理師、藝術與音樂治療師，以及臨床宗教師等多元專業團隊，提供病人與家屬身心靈整合照顧。

程劭儀分享，這三十年來，從篳路藍縷創建制度，致力教學研究到走向國際，目前台灣的死亡照護品質已是世界第三。安寧緩和醫療照顧場域除了病房也可以在居家及機構，目的就是要促進病人跟家屬的生活跟死亡品質，也減少非必要的住院，緩解病人在末期所承受的身體、心理以及靈性上的苦痛。

▲台大醫院130週年院慶研討會，緩和療護三十載。（圖／記者洪巧藍攝）