空污威脅身體8大系統　1表揭風險燒到40種以上疾病

▲空污被公認為全球最大的環境健康風險。圖為空污嚴重的北京。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

空氣污染嚴重威脅健康，台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等醫事團體日前攜手疾呼，指國人十大死因全都與空污有關，再次引起民眾關注。專家說，空污已被認定為「全球最大的環境健康風險」，與肺癌、中風等至少40種疾病息息相關，最新研究還發現會導致失眠，各界加強防治的腳步不能停歇。

針對空污防治，台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌學會已推出「空氣污染與肺部健康」手冊，內容列舉空污的多種健康危害：

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●過敏及免疫疾病

空污會誘發、加重過敏反應，特別影響學齡前兒童，會提高罹患過敏性鼻炎的風險。研究也發現空污與類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡的發生有關。

●骨骼相關疾病

空污物質中的二氧化氮、一氧化碳與骨質疏鬆有關，可能造成骨密度下降、骨折風險上升。美國研究發現空污嚴重地區的骨折發生率偏高。

●癌症

PM2.5、PM10被列為肺癌高風險因子，臭氧、二氧化氮則會干擾細胞修復機制。研究指出，多環芳烴與膀胱癌有關，來自台灣的資料則顯示，苯與碳氫化合物也和膀胱癌發生率、死亡率有關。

●心血管疾病

空污會提高心血管病的死亡風險，包括心肌梗塞、中風及心衰竭。有研究估計空污佔心血管病死亡總數19%，另PM2.5濃度每升高10微克/立方公尺，心肌梗塞住院率則增加2%。

●認知功能障礙與神經疾病

空污與失智症、腦中風及巴金森氏症高度相關。多環芳烴、柴油廢氣、臭氧與一氧化碳等也與自閉症風險上升有關。

●糖尿病、肥胖與內分泌疾病

研究指出，空污會使第2型糖尿病惡化，尤其PM2.5、二氧化氮濃度增加時，糖化血色素也會上升，且兒童若長期暴露空污，除增加肥胖風險，也可能造成內分泌失調。

●消化道疾病

空污與發炎性腸病、胃潰瘍及闌尾炎相關。英國研究發現，暴露於高濃度二氧化氮、二氧化硫，會提升大腸炎機率，而台灣研究則指出，PM2.5長期暴露與肝細胞癌的發生率有關。

●呼吸道疾病

常見影響包括氣喘、肺阻塞等。兒童在空污環境易誘發氣喘，成人則恐加速肺功能退化。

▼空污可能造成的各種疾病。

此外，台北醫學大學呼吸治療系教授莊校奇多年來進行多環境與呼吸道相關研究，最新成果則證實PM2.5會降低睡眠品質，濃度每增加1單位，睡眠中清醒的次數、淺眠比例都會顯著上升。

莊校奇呼籲，政府應持續推動空污治理，並關注睡眠障礙、呼吸疾病的高風險族群，未來可建立結合空氣監測與睡眠健康的資訊，提供民眾更全面的健康識能。