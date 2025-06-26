醫示警PM0.1空污增「失智、心肺疾病」風險　環境部將試驗監測

▲空氣污染已被確認為14項可調整的失智症危險因子之一。（資料照／記者林敬旻攝）



生活中心／台北報導

空氣污染會增加心血管、肺部疾病等風險，也已被確認為14項可調整的失智症危險因子之一。醫界呼籲，政府應將普設交通監測站列為優先施政，有效管制移動污染源，擴大納管小於0.1微米的超細懸浮微粒「PM0.1」。

世界衛生組織（WHO）2021年發布「全球空氣品質指引」，針對主要空氣污染物對人類健康影響所提出的建議，首次納入超細懸浮微粒（PM0.1），會增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病發生風險。

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台灣婦產科醫學會、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等醫療團體代表昨天召開記者會訴求，全民攜手減空污、擊退失智大海嘯，要求環境部普設交通監測站，將PM0.1納管。

據中央社報導，台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，國際醫學期刊「刺胳針」常設委員會去年第3度發布「失智症的預防、介入和照護」報告指出，認知功能退化雖不可逆，估算卻有高達45%的全球失智病例是可在生命歷程中提早預防，而「空污」正是失智症的14項危險因子之一。

台灣神經學會前理事長巫錫霖表示，長期暴露於細懸浮微粒（PM2.5）和氮氧化物等空氣污染物被證實會增加腦部炎症與氧化壓力，進一步造成神經退化與認知功能下降。這種環境壓力尤其影響都市人口、老年族群與如高血壓、糖尿病與聽力喪失等交互作用，可能加速失智症的發展。

馬偕兒童醫院副院長、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會創會理事長楊崑德說，成人常見疾病大半是胎幼兒期環境暴露決定，舉凡糖尿病、高血壓、心血管疾病、精神分裂症、失智症等都有證據顯示，與胎幼兒期的環境暴露，造成基因序列上面的表觀基因改變而容易致病。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈引述環境流行病學雜誌2025年最新研究結果，以蘇格蘭地區1936年出生572名長者，從70歲開始，每3年追蹤1次，追蹤到82歲，2011年第一人確診失智，2019年以前，17%都罹患失智，等於每6個人就有1人失智。

他分析，研究結果顯示，其中67名發生失智源自於胎兒及幼兒期的空污暴露，而明顯增加了失智症，尤其是阿茲海默症的罹患風險，而他們一輩子所累積的PM2.5暴露量也會增加失智的風險。

黃建霈強調，健康台灣是國家重要政策，希望增加國民健康，要讓國人活得久、少生病，減少空污勢在必行，尤其是過去沒在預防的PM0.1，會直接進入腦部，傷害比PM2.5更大，對孕婦、胎兒等易感族群，更是需要好好保護，台灣的未來才有健康可言。

▲國內大量汽機車造成空氣污染，醫界呼籲政府應將普設交通監測站列為優先施政。（資料照／記者湯興漢攝）



因應新興空氣污染物超細懸浮微粒PM0.1質量極小、人體難防，增心血管、肺部等疾病風險，環境部表示，全球相關證據有限，2026年起將於台中市及高雄市進行試驗性監測。

環境部次長沈志修指出，依據WHO指引內容，超細懸浮微粒（Ultrafine Particles, UFP）是指空氣動力學直徑小於或等於0.1微米的顆粒物（即PM0.1），「大小僅約頭髮的700分之1」，人體難以抵禦，對健康影響更大。

由於其質量極小，沈志修表示，PM0.1的濃度通常以單位體積空氣中的顆粒數濃度（PNC）來表示，例如每立方公分的顆粒數。科學研究發現，PM0.1濃度在城市內存在顯著空間差異，包括交通尖峰、離峰時間也不同，與PM2.5分布較為均勻的特性有所不同。

沈志修坦言，目前國內關於PM0.1的監測數據與本土研究成果仍相對有限，尚難全面掌握其污染來源與特性。為強化未來空氣品質管理科學依據，環境部已將PM0.1相關議題正式納入「空氣品質政策白皮書」，作為我國未來10年空品管理的重要方向。

此外，他說明，環境部自2023年10月起與台灣大學合作，在台北市交通流量密集地點設置空氣品質監測站，觀測粒狀污染物（如PM0.1）、氣狀污染物等，並將在2026年起，於台中市及高雄市的部分空氣品質監測站，進行PM0.1試驗性監測，逐步建構我國PM0.1穩定監測。