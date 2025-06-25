39歲女「腹脹如孕婦」竟罹晚期大腸癌　醫揭危險飲食習慣





▲醫師示警大腸癌年輕化，但症狀常常不明顯而被忽略，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名39歲女性，吃一點東西就覺得腹脹，半年內肚子大得像孕婦、大便變得稀軟才就醫，檢查確認是晚期大腸癌。醫師提醒，大腸癌在台灣逐年呈現年輕化趨勢，現代西式飲食與外食習慣的盛行是原因之一，建議民眾定期進行篩檢、養成蔬果攝取充足、少油少鹽的健康飲食習慣外，日常補充好菌也是關鍵一環。

根據衛福部最新國人十大死因統計公布，癌症已長年蟬聯第一，十大癌症死因順位不變外，其中大腸癌則持續21年高居十大癌症死因前三名。

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值得注意的是，近年來國內外醫學數據顯示，大腸癌在台灣逐年呈現年輕化趨勢。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者，如今卻明顯年輕化，部分患者甚至年僅30多歲，且年輕患者常因症狀不明顯，如腹痛、腹瀉、便祕、食慾不振等症狀而輕忽警示，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。

美國癌症協會建議，45歲以上青壯年族群，更應提高警覺、及早篩檢，每年接受糞便潛血的檢查，以降低罹癌風險。今年衛福部也提高癌篩預算至68億，其中大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲、新增40-44歲具家族史族群，可見大腸癌年輕化的嚴重性不可小覷。

錢政弘說明，除了不良生活作息、快速的生活步調導致用餐時間的縮短外，現代西式飲食與外食習慣的盛行，如高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，也會破壞腸道菌群平衡，導致壞菌釋放有害代謝物，引發腸道慢性發炎、黏膜損傷，進而增加瘜肉生成並誘發大腸癌。

針對如何與壞菌抗衡、維護腸道健康，錢政弘分享，除了記得要定期進行篩檢、養成蔬果攝取充足、少油少鹽的健康飲食習慣外，日常補充好菌也是關鍵一環。近年來國外研究紛紛指出飲用優酪乳與降低大腸癌發生率有正相關，錢醫師補充，優酪乳中的乳酸菌可降低瘜肉形成、減少發炎來降低大腸癌風險。